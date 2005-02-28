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۱۰ اسفند ۱۳۸۳، ۱۲:۳۲

قائم مقام رييس كل دادگستري استان تهران در گفتگو با "مهر " خبرداد :

ساعت فعاليت شوراهاي حل اختلاف افزايش مي يابد

قائم مقام رييس كل دادگستري استان تهران گفت : در حال حاضر شعبه هاي حل اختلاف فقط صبح ها فعال هستند اما بزودي فعاليت اين شوراها با افزايش تعداد قضات تا عصر ادامه خواهد يافت .

عبدالعلي مير كوهي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: كمبود قضات در شوراهاي حل اختلاف باعث محدود شدن فعاليت شوراهاي حل اختلاف فقط در صبح ها شده است اما درصدد هستيم با افزايش تعداد قضات فعاليت اين شوراها را تا عصر ادامه دهيم.

وي گفت : انتقال قضات دادگاهها با توجه به اينكه در حال حاضر با كمبود قضات در دادگاهها مواجه هستيم چندان عقلاني نيست بنابراين انتقال قضات دادگاهها به شوراهاي حل اختلاف راهكار مناسبي براي جبران كمبود قضات شوراهاي حل اختلاف نيست .

مير كوهي افزود : در حال حاضر 240 قاضي در هزار و 500  شعبه شوراي حل اختلاف در استان تهران فعاليت مي كنند كه اين تعداد  با توجه به ميزان دعاوي كه به منظور رسيدگي به اين شوراها ارجاع مي شود بسيار محدود است و بايد فكر اساسي در خصوص افزايش تعداد قضات در شوراهاي حل اختلاف صورت گيرد.

قائم مقام رييس كل دادگستري استان تهران خاطر نشان كرد : به طور حتم افزايش تعداد قضات در دادگاهها و به خصوص شوراهاي حل اختلاف به روند رسيدگي به پرونده هاي قضايي و حقوقي سرعت خواهد داد و حجم دعاوي در محاكم را تا حد بسياري كاهش خواهد داد.

 

کد مطلب 161289

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