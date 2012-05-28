عملکرد تیم ملی برابر آلبانی امیدوارکننده بود/ مربی تیم ملی جوشکار است!

مرتضی محصص در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد عملکرد تیم ملی فوتبال کشورمان برابر آلبانی ضمن بیان مطلب فوق گفت: تیم آلمان برابر سوئیس شکست خورد و هلند هم در خانه مغلوب بلغارستان شد، در بازی‌های دوستانه نتیجه اهمیتی ندارد. گرچه ایران برابر آلبانی باخت اما از شکل تیمی خوب ایران نمی‌توانیم به راحتی بگذریم.

وی ادامه داد: تیم ملی در نیمه نخست عملکرد خوبی برابر آلبانی داشت اما در نیمه دوم تعویض‌ها کمکی به تیم ملی نکرد و اگر همان ترکیب نیمه نخست حفظ می‌شد، نتیجه بهتری بدست می‌آمد. به نظرم با تعویض‌های صورت گرفته در نیمه دوم شکل تیمی و هماهنگی از بین رفت.

کارشناس فوتبال کشورمان همچنین افزود: در این بازی تیم ملی نقاط قوت بسیار امیدوار کننده‌ای داشت که یکی از آنها سریعتر شدن حرکت تیمی از دفاع به حمله بود. اگر فرصت‌هایی که با تکیه بر این نقطه مثبت بدست آوردیم تبدیل به گل می‌شد، نتیجه بهتری را کسب می‌کردیم. البته همانطور که گفتم در این بازی نتیجه ارزشی نداشت و اگر می‌بردیم و بد بازی می‌کردیم کمکی به تیم ملی نمی‌شد.

وی با اشاره به اینکه این بازی به کادر فنی کمک کرد در زمان باقیمانده تا بازی با ازبکستان نقاط ضعف تیم را برطرف کند، تاکید کرد: درست است تمرکز مدافعان میانی تیم خوب نبود اما در مجموع ملی‌پوشان کشورمان برابر آلبانی نقطه ضعف بزرگی نداشتند و اگر به همین شکل روند رو به رشدشان را ادامه دهند، می‌توانند در مسابقات مهم پیش رو نتایج مدنظر را کسب کنند.

محصص از مشخص بودن تاثیر صددرصد خستگی ملی‌‎پوشان پرسپولیس، استقلال و سپاهان بر روند حرکتی تیم ملی سخن گفت و اظهار داشت: بازیکنان آلبانی به خوبی ریکاوری کرده بودند اما بسیاری از بازیکنان تیم ملی همچنان با خستگی مسابقات مهم داخلی و بین المللی روبرو بودند. ضمن اینکه در این شرایط هم می‌توانستیم حداقل برابر آلبانی یک مساوی بگیریم.

وی در مورد زمان حضور علی کریمی در میدان و استفاده از هادی عقیلی در خط حمله، خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم حضور این بازیکنان در میدان تنها به خاطر آن بود که کی‌روش آنها را در شرایطی آمادگی صددرصد نگه دارد. کی‌‍روش در این بازی روی این بازیکنان ریسک نکرد، ضمن اینکه اگر به جواد نکونام هم استراحت می‌داد، بهتر بود.

کارشناس فوتبال کشورمان با تاکید بر اینکه وظایف مربیان تیم ملی با مربیان باشگاهی بسیار متفاوت است، اظهار داشت: تراپاتونی می‌‎گوید:" مربی تیم ملی نقش جوشکار را دارد که باید در زمان اندک و خیلی سریع قطعات را به هم چسبانده و بهترین شرایط را ایجاد کند اما مربیان باشگاهی مجسمه ساز هستند و در طول فصل می‌تواند به تیم خود شکل زیبایی داده و آنها را استفاده از تمام توانایی‌ها به میدان بفرستند.

وی با اشاره عملکرد خوب مربیان تیم ملی با توجه به زمان اندکی که در اختیار داشتند، افزود: در مجموع نباید این نتیجه ما را از اهداف بزرگمان دور کند و فکر کنیم دیگر جای هیچ امیدی نیست.

محصص در پایان گفت: تیم ملی در بسیاری از دقایق بازی با آلبانی امیدوار کننده نشان داد و باید به این تیم مثبت نگاه کرد. ضمن اینکه در بازی با ازبکستان ترکیب و تاکتیک تیم ملی با اضافه شدن کریمی، عقیلی و رضایی تغییرات بسیاری کرده و ملی‌پوشان ایران می‌توانند با برتری برابر ازبکستان گام نخست در مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل را با قدرت بردارند.

دیدار تیم‌های ملی فوتبال ازبکستان و ایران در مرحله چهارم و نهایی انتخابی مسابقات مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل چهاردهم خردادماه در شهر تاشکند ازبکستان برگزار می‌شود.