سي و سه رشته تحصيلي در مقطع كارشناسي ايجاد مي شود

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، شوراي گسترش آموزش عالي با ايجاد رشته هاي روزنامه نگاري، روابط عمومي، مطالعات ارتباطي و فناوري اطلاعات و حقوق و كتابداري (فراگير) در دانشگاه علامه طباطبايي، فيزيك مجتمع آموزشي و پژوهشي تفرش، زيست شناسي عمومي دانشگاه يزد، زيست شناسي با دو گرايش سلولي مولكولي وعلوم گياهي تربيت معلم آذربايجان و مهندسي عمران دانشگاه صنعتي اصفهان (با همكاري دانشگاه وپرتال المان) در مقطع كارشناسي به صورت قطعي موافقت كرد.

شورا دراين مقطع موافقت خود را با ايجاد رشته هاي مهندسي كشاورزي - گياهپزشكي در دانشگاه لرستان، زبان وادبيات انگليسي دانشگاه ياسوج، علوم دامي دانشگاه محقق اردبيلي، چاپ (فراگير) در دانشگاه هنر، علوم كامپيوتر در دانشگاه مازندران، گياهپزشكي دانشگاه كردستان، علوم ارتباطات اجتماعي، مطالعات زنان مددكاري اجتماعي، جمعيت شناسي، روابط بين المللي وحسابداري (فراگير) دانشگاه علامه طباطبايي، كتابداري دانشگاه رازي، روانشناسي عمومي تربيت معلم آذربايجان، مهندسي شهرسازي دانشگاه تهران و مهندسي مكانيك (بدون گرايش) در دانشگاه اصفهان اعلام كرد.

همچنين يكبار پذيرش دانشجو براي رشته هاي فقه و اصول، فقه ومعارف اسلامي، فقه و عرفان اسلامي، علوم قرآن وحديث مركز جهاني علوم اسلامي، تريبت بدني و علوم ورزشي (بدون گرايش) دانشگاه يزد، مهندس عمران - سازه مجتمع آموزش عالي تفرش، حقوق دانشگاه تربيت معلم سبزوار و كتابداري دانشگاه تربيت معلم آذربايجان به تصويب شورا رسيد و شورا موافقت اصولي خود را با رشته چند رسانه اي در دانشگاه هنر اسلامي تبريز اعلام كرد.

درمقطع كارشناسي ناپيوسته دو رشته آمار دردانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان و باستانشناسي دانشگاه بوعلي سينا به صورت قطعي و برق - الكترونيك تبريز (آموزشكده فني بناب) به صورت يكبار پذيرش مورد تصويب شورا قرار گرفت.



در مقطع كارداني نيز 19 رشته با تصويب شورا ايجاد مي شود.