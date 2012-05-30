به گزارش خبرنگار مهر، فیلم تلویزیونی"دو بهعلاوه یک" یکی از این آثار است که در نوبت پخش از شبکه یک قرار دارد. داستان این فیلم تلویزیونی که جواد افشار آن را کارگردانی کرده و تهیهکنندگیاش هم برعهده علیرضا جلالی و حمید آخوندی است درباره مردی به نام حمید است که فریب دشمنان را خورده و علیه کشورش اقدام به جاسوسی میکند، اما نیروهای امنیتی متوجه روابط مشکوک او با یکی از اتباع روس میشوند و وی را دستگیر میکنند.
حسن جوهرچی و حمیدرضا افشار از بازیگران اصلی این تلهفیلم هستند که هوشنگ قنواتیزاده آن را براساس فیلمنامهای از مهدی سجادهچی نوشته است. زری اِماد، مجید عبدالعظیمی، محمدحسین علایی، شهرام دانشپور، علیرضا زاهدین، فرهاد قائمی مهدوی، فرامرز رضایی، مهدی دیلم صالحی، علی عبدی و کاوه سماکباشی نیز از دیگر بازیگران این تله فیلم 90 دقیقهای هستند.
فیلم تلویزیونی "دو بهعلاوه یک" که در گروه فیلمهای تلویزیونی شبکه یک ساخته شدهاست احتمالاً دهه فجر امسال پخش میشود.
فیلم تلویزیونی "شاهد" به کارگردانی مسعود تکاور هم مراحل تدوین را سپری میکند. این فیلم داستان زندگی فریبرز شـاهــد است که در زمان جنگ فرمانده محور عملیاتی است و مسئولیت حفظ پل مواصلاتی منطقه را برعهده دارد. او با یاری همرزمانش در نبردی شجاعانه مانع تسلط دشمن بر پل ارتباطی منطقه میشود. پس از گذشت سالها و پایان جنگ اکنون فریبرز شاهـد، در کسوت مهندسی با مسئولیت نظارت بر پروژههای عمرانی کشور مشغول انجام وظیفه است و در این مسیر با رانت خواران و مفسدان اقتصادی به مبارزه میخیزد.
نویسنده این فیلم حسین فصیحی است و در آن حسن جوهرچی، کاوه سماکباشی، محمد همایونپور، پریسا گلدوست، مهرداد ناعمی، نازنین پیرکاری، بابک سیمانی، بهرام بشیرزاده، بهزاد جعفری، رسول نیک نهاد و امیر اعرابی بازی کردند.
فیلم تلویزیونی "شناسایی" هم به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم کیهانی مراحل فنی را سپری میکند. کیهانی این پروژه را به یاد سردار علی هاشمی ساخته است. علی هاشمی سردار دشت آزادگان خوزستان بود که صدام حسین برای سرش جایزه تعیین کرد و فرماندهان عراقی پنج سال برای به شهادت رساندن او نقشه میکشیدند.
داستان "شناسایی" از این قرار است که در اواخر جنگ نیروهای عراقی توانستند جزیره شمالی را تحت اشغال خود درآورند و به 200متری قرارگاه علی هاشمی نزدیک شوند. هاشمی که مسئول آن منطقه بود و دفاع از جزایر را برعهده داشت تا آخرین فشنگ و تا آخرین نفس مقاومت سختی انجام داد نیروهای عراقی با هلیکوپتر پشت سر آنها نیرو پیاده کردند و آنها در حال عقبنشینی با نیروهای عراق مواجه شدند.
بر اثر استقامت شدید علی هاشمی و قرارگاه نصرت، تعداد نیروهای باقیمانده حدود 15 نفر شده بود، در مقابل چند لشکر تا دندان مسلح بعث. از آن 15 نفر حدود 9 نفر از طریق اختفا در نیزارها به ایران آمدند. 2 نفر اسیر و4 نفر هم مفقود شدند. علی هاشمی جزو این عده بود.
این تلهفیلم احتمالاً دوم تیرماه به مناسبت سالروز شهادت سردار هاشمی از شبکه یک پخش میشود. رهام تدریسی، سیامک اطلسی، عبدالرسول بهارانگیز، علی جلیلی باله، ایوب آزاداندیش از بازیگران تله فیلم شناسایی هستند.
تله فیلم "رایزن عشق" به کارگردانی جواد افشار کار دیگری از گروه فیلم و سریال شبکه یک است که برگرفته از یک داستان واقعی و زندگی زنی به نام مهشید است. این تلهفیلم که هم اکنون آماده پخش است و داستان مهشید را که در یکی از کشورهای اروپایی زندگی میکند به تصویر میکشد. وی در تلاش است با کمک دوست قدیمیاش امیرحسین خجسته مسئولان شرکت توریستی را مجاب کند یک گروه جهانگرد به ایران بفرستند.
حسن جوهرچی در نقش امیرحسین خجسته و لعیا زنگنه در نقش مهشید بازیگران اصلی این تلهفیلم هستند که حدود 75 درصد آن در گرجستان فیلمبرداری شده است. حمید آخوندی و علیرضا جلالی تهیهکنندگان "رایزن عشق" هستند.
تصویربرداری فیلم "رباعی" به تهیهکنندگی حبیب اسماعیلی و کارگردانی محسن دامادی هم برای شبکه یک به پایان رسیدهاست. این فیلم داستان مردی به نام کمال طراوت را روایت میکند. کمال که مجری برنامه مشاعره تلویزیون است مسابقهای برای سرودن دوبیتی طراحی میکند و دختری به نام رباعی با نامهنگاری از طراوت کمک میخواهد در سرودن دوبیتی و شرکت دادن او در برنامه کمک کند، اما مدیر شبکه هم دوبیتیای سروده و در مسابقه شرکت میکند.
علیرضا خمسه در نقش کمال طراوت و شمسی فضلاللهی در نقش مادر او بازی میکند. شهره سلطانی، مرتضی اکبری و جمشید گرگین دیگر بازیگران این پروژه هستند.
تصویربرداری فیلم تلویزیونی "به سلامت بانو" به کارگردانی مجتبی متولی و تهیهکنندگی عباس رافعی برای شبکه یک به پایان رسیده است. "به سلامت بانو" اقتباسی از رمان "روزی که جغد شدم" به نویسندگی آزاده محسنی است که البته فیلمنامه را هم وی به نگارش درآورده است.
داستان فیلم درباره زنی است که فیلمبردار مجالس است و روزی متوجه میشود که تا چند هفته دیگر بیشتر زنده نیست و تصمیم میگیرد کارهای خود را به اتمام برساند. در این فیلم عسل بدیعی، مریم سعادت، آرش تاج، کاوه آشنا و.. بازی میکنند.
فیلم تلویزیونی "پگاه و پیکر" به کارگردانی کاوه سجادی حسینی هم با روایت ماجراهای یک سرباز وظیفه از شبکه یک پخش میشود. این فیلم داستان سرباز وظیفهای است که در روز خرید عروسیاش ماموریت پیدا میکند پیکر شهیدی را تحویل خانوادهاش دهد از طرفی همسر او پگاه که از ماجرا خبر ندارد و همین سبب بروز اتفاقات جالبی میشود.
نظر شما