"کار" اولویت جامعه ایرانی نیست/ بطالت ضد ارزش دانسته شود

دکتر محمد ضیمران در مورد اهمیت و ارزش وقت و زمان و دوری از بطالت در جامعه به خبرنگار مهر گفت: کار باید در جامعه ما جزو اراده ملی قرار بگیرد. متأسفانه کار در جامعه ایرانی به عنوان مسئله‏ای کلیدی و اولویت اول قرار نگرفته است. باید کار کردن در فرهنگ ما جا بیفتد بویژه در رسانه‏های گروهی و در آموزش و پرورش باید کار را به عنوان رکن اساسی و مهمترین عامل پیشرفت جامعه معرفی کنند.

وی افزود: باید اخلاق کار در همه سطوح جامعه پیاده شود. باید بطالت به عنوان ضد ارزش در جامعه دانسته شود؛ وقتی چنین شود آن وقت پیامدش از لحاظ ارزش شناسی، سیر جامعه به کارکردن و نفی بطالت خواهد انجامید.

استاد فلسفه هنر دانشگاه هنر ادامه داد: این مسئله یک عزم جدی و فرهنگ‏سازی عمیق می‎خواهد. احتیاج به کارشناسانی با یک نظام فکری فلسفی اساسی دارد که بنشینند و این الگو را در چند سطر پیاده کنند. از همه مهمتر در آموزش و پرورش است که کودک بایستی در مراحل اولیه آموزش یاد بگیرد که کار را سرلوحه تمامی تحرکات فردی و اجتماعی خویش قرار دهد.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه تصریح کرد: اینکه فرد با کار می‎تواند به هدفهای والای انسانی برسد و بدون کارهمه چیز به شانس و بخت و اقبال واگذار می شود.

ضیمران در مورد تعالیم اسلام برای چگونه گذراندن وقت یک مسلمان هم اظهارداشت: طبق آیه شریفه "لیس انسان الا ما سعی" باید هر مسلمانی کار و تلاش و کوشش را سرلوحه زندگی خود قرار دهد. در عین حال اگر استراحت و تفریحی بخواهد باید تفریحات سالم باشد و او را در دوباره کار کردن و بازسازی روح و روان و جسمش برای از نو کار کردن یاری دهد.

وی افزود: باید از کارهایی که بطالت را تشویق و ترغیب می‎کند به عنوان ضد ارزش مبارزه کرد و با یک برنامه ریزی دقیق برحسب کار، مقدار اوقات فراغت و تفریحات سالم را محاسبه ریاضی کرد. برحسب کار افراد باید میزان سپری کردن اوقات فراغت برای افراد تعیین شود.

ضیمران درپایان یادآورشد: کسی که آموزش می‎بیند تا تجربیات و معلومات و مهارتهای خود را گسترش بدهد چنین فردی در جامعه موفق است و می‎تواند به مراتب بالاتر دست یازد در عین حال نباید از تفریحات سالم که ذهن و بدن و روان پیشرو و فعال برای کار کردن فراهم می‎آورد غافل بود.