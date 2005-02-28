كلينت ايستوود با بچه ميليون دلاري اش "اسكار" را ربود

به گزارش خبرنگارسينماي " مهر" فيلم " خلبان " به كارگرداني " مارتين اسكورسيسي " نيزازجمله آثاري بود كه با كسب پنج تنديس طلايي به موفقيت دست يافت.

"كلينت ايستوود " ، كارگردان 74 ساله سينما مسن ترين فيلمسازي است كه درتاريخ اسكار، جايزه بهترين فيلم را ازآن خود كرده است.

" مارتين اسكورسيسي " براي پنجمين باردرطول فعاليت هنريش ازجايزه بهترين كارگرداني محروم شد وهفتادوهفتمين مراسم اسكاربا اهداي اين جايزه به " كلينت ايستوود " ركورد ناكامان اسكاررابراي خالق فيلم " خلبان " برجاي گذاشت.

امسال نيز نبض مراسم اسكاردردست چهره هاي سياه پوست بود به طوريكه " جيمي فاكس "، هنرپيشه سياه پوست فيلم " ري " تنديس اسكاربهترين هنرپيشه مرد را به پاس ايفاي نقش دراين اثردرياف كرد و" مورگان فريمن "، ديگرهنرپيشه سياه پوست سينما تنديس اسكاربهترين هنرپيشه نقش مكمل مرد را براي ايفاي نقشش درفيلم " بچه ميليون دلاري " به خانه برد.

امسال سال بسيارخوبي براي " هيلاري سوانك " بود چرا كه اوبا كسب تنديس اسكاربهترين هنرپيشه زن براي فيلم " بچه ميليون دلاري " براي دومين بارموفق به كسب اين جايزه شد.

ايفاي نقش وي درفيلم " پسران گريه نمي كنند " نيزبه گونه اي بود كه جايزه بهترين هنرپيشه زن را دركارنامه هنريش ثبت كرد.

" كيت بلانچت " كه درفيلم " خلبان " به پيكره شخصيت " كاترين هپبورن " جان بخشيد موفق به كسب جايزه بهترين هنرپيشه زن نقش مكمل شد .اين هنرپيشه تا به حال 12 باركانديد دريافت جايزه اسكارشده وچهاربار نيزتنديس را به خانه برده است.

به گزارش مهرفهرست كامل برگزيدگان آكادمي به شرح ذيل است :

*بهترين فيلم سال : بچه ميليون دلاري .

*بهترين هنرپيشه مرد نقش محوري : جيمي فاكس براي فيلم ري .

*بهترين هنرپيشه زن نقش محوري :هيلاري سوانك براي فيلم بچه ميليون دلاري .

*بهترين هنرپيشه مرد نقش مكمل : مورگان فريمن براي فيلم بچه ميليون دلاري.

*بهترين هنرپيشه زن نقش مكمل : كيت بلانچت براي فيلم خلبان .

*بهترين دست آورد كارگرداني : كلينت ايستوود براي فيلم بچه ميليون دلاري.

* بهترين نويسندگي ، فيلمنامه اي كه براي توليدات سينمايي به رشته تحريردرآمده : چارلي كافمن ، ميشل گوندري وپير بيموث براي فيلم درخشش ابدي يك ذهن بي عيب .

*بهترين نويسندگي ، فيلمنامه اي كه براساس توليدات منتشرشده پيشين به رشته تحريردرآمده : الكساندر پيني وجيم تيلوربراي فيلم خيابانهاي يك طرفه.

*بهترين فيلمبرداري : رابرت ريچاردسون براي فيلم خلبان.

*بهترين تدوين : تلما شونميكربراي فيلم خلبان.

*بهترين كارگرداني هنري : دانته فريتي ، فرانسيسكا لوشياوو براي فيلم خلبان.

* بهترين طراحي لباس : سندي پاول براي فيلم خلبان.

* بهرين موسيقي تنظيم شده براي يك فيلم سينمايي :جن ا پ كازماريك براي فيلم درجستجوي ناكجا آباد.

* بهترين چهره پردازي :والي اوريلي وبيل كارسو براي فيلم مجموعه رويدادهاي ناگوارليموني اسنيكت .

*بهترين صدا : گرگ اورلوف ، باب بيمر، استيوكانتا ميسا واسكات ميلان براي فيلم ري.

* بهترين تدوين صدا : مايكل سيلورز ورندي تام براي انيميشن خانواده باورنكردني.

* بهترين جلوه هاي ويِژه :جان دايكسترا ، اسكات استوكديك ، آنتوني لامولينارا وجان فرازيربراي فيلم مرد عنكبوتي .

* بهترين انيميشن بلند سال : براد بيرد براي انيميشن خانواده باورنكردني .

* بهترين فيلم خارجي سال : آلخاندروآمناباربراي فيلم درياي درون.

* بهترين اثرمستند : زانا بريسكي ورزكافمن براي فيلم به دنيا آمده درخانه فساد.

* بهترين اثركوتاه مستند : رابرت هادسون براي زمانهاي قدرتمند : قدم رو كودكان.

* بهترين انيميشن كوتاه : كريس لندريت براي انيميشن رايان .

* بهترين فيلم كوتاه زنده - متحرك : اندريا ارنولد براي فيلم زنبور.