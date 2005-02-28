فقط 20 درصد اشياء و آثار تاريخي از زير خاك بيرون آورده شده اند

كيومرث غفاري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: بيش از يك ميليون و 800 شي و اثر تاريخي ، باستاني ، ميراثي و و فرهنگي دركشور وجود دارد كه اكثر آنها براي جهانگرداني كه از كشورهاي مختلف به ايران سفر مي كنند جالب توجه است.

وي افزود: در حال حاضر بسياري از اين آثاربراي نجات از نابودي و مورد استفاده و بازديد قرار گرفتن نياز به مرمت و بازسازي دارند اما متاسفانه اين امر دركشور ما به كندي صورت مي گيرد .

وي خاطر نشان كرد: 7 هزار تپه باستاني دركشور وجود دارد كه بسياري از آنها هنوز كاوش نشده اند و سفال و اشياي تاريخي كه نشاندهنده هويت و فرهنگ ملت ما هستند در زير خاك مدفون شده اند و مسوولين اقدام مهم و چشمگيري در اين زمينه انجام نمي دهند.

اين كارشناس توريسم و راهنماي ايرانگردي در خصوص آثاري كه به ثبت ملي رسيده اند ، تاكيد كرد: از ميان هزاران هزار اشياي تاريخي و ميراثي موجود در كشور كه قابليت ثبت درفهرست آثار جهاني را دارند درحال حاضر تنها 6 اثر( نقش جهان ، تخت جمشيد ، چغازنبيل، ارگ بم ، تخت سليمان و پاسارگاد) به ثبت رسيده اند.