حضور سه بازیکن در پرسپولیس قطعی شده/ اعلام آخرین وضعیت علی کریمی

محمد رویانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص بازیکنانی که حضور آنها در پرسپولیس قطعی شده و همچنین تمدید قرار داد علی کریمی ضمن بیان مطلب فوق گفت: من شخصا به علی کریمی علاقه زیادی دارم و پرسپولیس قدرتمندی که برای فصل آینده خواهیم ساخت نیاز دارد که یک کاپیتان ششدانگ و مقتدر داشته باشد، به همین دلیل قصد داریم که علی کریمی را در پرسپولیس حفظ کنیم.

وی درهمین خصوص تاکید کرد: اما من لازم می دانم که قبل از تمدید قرارداد وی در خصوص برخی از مسائل مهم با علی کریمی صحبت کنم. شاید در حال حاضر گفتن این حرف درست نباشد که اگرفردی علیه باشگاه و خود من صحبت کند ناراحت نمی شوم ، البته بازیکنان نیز در برخی از موارد حق دارند اما باید بدانند که گفتن هر حرفی درست نیست چون انسجام و همدلی تیم را بهم می زند که نتیجه این موضوع را دررقابتهای لیگ قهرمانان آسیا دیدید.

مدیر عامل باشگاه پرسپولیس تاکید کرد: من برای فصل آینده انتظار یک علی کریمی جدید را دارم.

رویانیان در خصوص ادامه همکاری با دنیزلی نیز خاطر نشان کرد: دنیزلی مربی پرسپولیس بوده و قرارداد وی با ما 18 ماهه است که هنوز فقط 6 ماه از آن گذشته است. قرار است دوشنبه دنیزلی به ایران بیاید و پس از آن من با وی جلسه ای داشته باشم.

وی تصریح کرد: دراین جلسه او باید قول قهرمانی به من بدهد و بابت این موضوع حتما دل من را قرص و محکم کند، چون پرسپولیسی که در فصل آینده در رقابتهای لیگ برتر و جام حذفی حضور پیدا می کند دیگر تیمی است که مربوط به خود ماست و ما آن را بسته ایم.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در همین خصوص تاکید کرد: از همه چیز مهمتر این است که هواداران پرسپولیس فصل سخت و زجرآوری را پشت سر گذاشته و قلبشان شکسته شده است بنابراین وظیفه ماست که با کسب عنوان قهرمانی در فصل آینده رضایت آنها را جلب کرده و باعث شادی دلهایشان شویم.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در خصوص بازیکنانی که تا این لحظه حضور آنها در تیم پرسپولیس برای فصل آینده قطعی شده است، گفت: تا این لحظه ایمون زاید قرارداد خود را تمدید کرده و محمد قاضی نیز با ما قرارداد امضا کرده است، ضمن اینکه با محسن بنگر نیز به توافق نهایی رسیده ایم و او را به طور قطعی پرسپولیسی بدانید.