به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز اوپن لهستان در دو رده سنی نوجوانان و جوانان پسران و دختران در "ویلادسویلا" برگزار می‎شود. فدراسیون تنیس روی میز ایران نیز نمایندگان خود را برای حضور در هر دو بخش و هر دو رده سنی این مسابقات به لهستان اعزام می‎کند. ترکیب تیم‎های اعزامی ایران به مسابقات تنیس روی میز اوپن لهستان به این شرح است:

نوجوانان:

دختران: فاطمه جمالی فر، بهاره بابادی وند

پسران: محمد حسین بشیری، آرمان حاجی عی

جوانان:

دختران: سولماز رحمن محمدپور، زهرا علوی، رضوان بهرامی

پسران: پوریا عمرانی، علیرضا ملارجبی، سجاد حسینی

مسابقات تنیس روی میز اوپن لهستان طی روزهای 10 تا 14 خردادماه برگزار می‏‎شود. برای این رقابت‎ها هشت هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.