به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز اوپن لهستان در دو رده سنی نوجوانان و جوانان پسران و دختران در "ویلادسویلا" برگزار میشود. فدراسیون تنیس روی میز ایران نیز نمایندگان خود را برای حضور در هر دو بخش و هر دو رده سنی این مسابقات به لهستان اعزام میکند. ترکیب تیمهای اعزامی ایران به مسابقات تنیس روی میز اوپن لهستان به این شرح است:
نوجوانان:
دختران: فاطمه جمالی فر، بهاره بابادی وند
پسران: محمد حسین بشیری، آرمان حاجی عی
جوانان:
دختران: سولماز رحمن محمدپور، زهرا علوی، رضوان بهرامی
پسران: پوریا عمرانی، علیرضا ملارجبی، سجاد حسینی
مسابقات تنیس روی میز اوپن لهستان طی روزهای 10 تا 14 خردادماه برگزار میشود. برای این رقابتها هشت هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.
