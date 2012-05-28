  1. ورزش
۸ خرداد ۱۳۹۱، ۷:۲۲

تیم‌های تنیس روی میز نوجوانان و جوانان سه شنبه عازم لهستان می‌شوند

تیم‌های تنیس روی میز نوجوانان و جوانان با در اختیار داشتن یازده بازیکن در دو بخش دختران و پسران به منظور شرکت در رقابت‎های اوپن لهستان سه شنبه عازم این کشور می‎شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز اوپن لهستان در دو رده سنی نوجوانان و جوانان پسران و دختران در "ویلادسویلا" برگزار می‎شود. فدراسیون تنیس روی میز ایران نیز نمایندگان خود را برای حضور در هر دو بخش  و هر دو رده سنی این مسابقات به لهستان اعزام می‎کند. ترکیب تیم‎های اعزامی ایران به مسابقات تنیس روی میز اوپن لهستان به این شرح است:

نوجوانان:
دختران: فاطمه جمالی فر، بهاره بابادی وند
پسران: محمد حسین بشیری، آرمان حاجی عی

جوانان:
دختران: سولماز رحمن محمدپور، زهرا علوی، رضوان بهرامی
پسران: پوریا عمرانی، علیرضا ملارجبی، سجاد حسینی

مسابقات تنیس روی میز اوپن لهستان طی روزهای 10 تا 14 خردادماه برگزار می‏‎شود. برای این رقابت‎ها هشت هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.

