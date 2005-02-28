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۱۰ اسفند ۱۳۸۳، ۱۰:۲۳

دكتر حسن لاهوتي در گفت وگو با "مهر" :

حركت دانشجويان در تجليل از استاد آشتياني جاي تقدير دارد

مراسم تجليل و بزرگداشت سيد جلال الدين آشتياني در همايش "عرفان، اسلام، ايران و انسان معاصر" كه از سوي دانشجويان برگزار شد جاي تقدير دارد اما شخصيت ايشان در چنين مراسم هايي نمي گنجد.

دكتر حسن لاهوتي، از شاگردان استاد سيد جلال الدين آشتياني، در گفت وگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" وضعيت استاد را كماكان ايستا توصيف كرد و گفت : با مراقبت هاي دقيق پزشكي كه از استاد مي شود وضعيت ايشان در حالت ثابتي قرار دارد.

وي افزود : مراسم تجليل و بزرگداشت سيد جلال الدين آشتياني در همايش "عرفان، اسلام، ايران و انسان معاصر" نكوداشت سهروردي كه از سوي دانشجويان برگزار شد جاي تقدير دارد اما شخصيت ايشان در چنين مراسم هايي نمي گنجد ، چرا كه شخصيت ايشان از شان بسيار بالايي برخوردار است. لذا برنامه هايي كه از سوي موسسات و شخصيت ها در جهت تجليل از مقام شامخ استاد آشتياني صورت گرفته است هر كدام به اندازه خود قابل تقدير خواهد بود.

دكتر لاهوتي اظهار داشت : قرار است در بيستم ارديبهشت ماه سال آينده در آشتيان مراسمي دو روزه از سوي استادنداري و ارشاد آشتيان  برگزار شود.

لاهوتي در پايان از اظهار محبتي كه از سوي افراد و نهادهاي مختلف كه در جهت بهبود حال ايشان شده است ابراز خوشنودي و تشكر كرد.

استاد سيدجلال الدين آشتياني، از مفاخر علمي كشور و از سرمايه‌هاي بسيار ارزشمند فلسفي و حكمت متعاليه به شمار مي رود و از جايگاه والا و رفيعي در نزد انديشمندان برخوردار مي‌باشد. ايشان از عصر روز 21 تيرماه  به علت كهولت  سن و ضعف  عمومي  در بيمارستان  امام رضا (ع) مشهد بستري  است و تا كنون شخصيتهاي علمي، فرهنگي و سياسي و نماينده رياست جمهوري از ايشان عيادت كرده اند.

 وي هم اكنون هشتاد سال سن دارد و بيش از هفتاد اثر فلسفي، عرفاني و اسلامي  از خود به جاي گذاشته است كه برخي از آنها  عبارتند از: "تفسير سوره حمد" ، "شرح فصوص الحكم " "هستي از نظر فلسفه و عرفان" ، " اصول المعارف "، " شرح بر زادالمسافر ملاصدرا"،  "شرح مقدمه قيصري بر فصوص الحكم" " منتخباتي از آثار حكماي الهي".  

کد مطلب 161306

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