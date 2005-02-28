حركت دانشجويان در تجليل از استاد آشتياني جاي تقدير دارد

دكتر حسن لاهوتي، از شاگردان استاد سيد جلال الدين آشتياني، در گفت وگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" وضعيت استاد را كماكان ايستا توصيف كرد و گفت : با مراقبت هاي دقيق پزشكي كه از استاد مي شود وضعيت ايشان در حالت ثابتي قرار دارد.

وي افزود : مراسم تجليل و بزرگداشت سيد جلال الدين آشتياني در همايش "عرفان، اسلام، ايران و انسان معاصر" نكوداشت سهروردي كه از سوي دانشجويان برگزار شد جاي تقدير دارد اما شخصيت ايشان در چنين مراسم هايي نمي گنجد ، چرا كه شخصيت ايشان از شان بسيار بالايي برخوردار است. لذا برنامه هايي كه از سوي موسسات و شخصيت ها در جهت تجليل از مقام شامخ استاد آشتياني صورت گرفته است هر كدام به اندازه خود قابل تقدير خواهد بود.

دكتر لاهوتي اظهار داشت : قرار است در بيستم ارديبهشت ماه سال آينده در آشتيان مراسمي دو روزه از سوي استادنداري و ارشاد آشتيان برگزار شود.

لاهوتي در پايان از اظهار محبتي كه از سوي افراد و نهادهاي مختلف كه در جهت بهبود حال ايشان شده است ابراز خوشنودي و تشكر كرد.

استاد سيدجلال الدين آشتياني، از مفاخر علمي كشور و از سرمايه‌هاي بسيار ارزشمند فلسفي و حكمت متعاليه به شمار مي رود و از جايگاه والا و رفيعي در نزد انديشمندان برخوردار مي‌باشد. ايشان از عصر روز 21 تيرماه به علت كهولت سن و ضعف عمومي در بيمارستان امام رضا (ع) مشهد بستري است و تا كنون شخصيتهاي علمي، فرهنگي و سياسي و نماينده رياست جمهوري از ايشان عيادت كرده اند.

وي هم اكنون هشتاد سال سن دارد و بيش از هفتاد اثر فلسفي، عرفاني و اسلامي از خود به جاي گذاشته است كه برخي از آنها عبارتند از: "تفسير سوره حمد" ، "شرح فصوص الحكم " "هستي از نظر فلسفه و عرفان" ، " اصول المعارف "، " شرح بر زادالمسافر ملاصدرا"، "شرح مقدمه قيصري بر فصوص الحكم" " منتخباتي از آثار حكماي الهي".