امیر عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان خبر فروش قطعی امتیاز باشگاه در جلسه روز دوشنبه، ضمن بیان مطلب فوق گفت: این نشست برای انجام مذاکرات نهایی جهت واگذاری سهام باشگاه خواهد بود.

وی در مورد وضعیت خودش در صورت واگذاری امتیاز باشگاه اضافه کرد: انتخاب مدیرعامل حق طبیعی فردی است که سرمایه‌گذاری می‌کند. بنده حقی ندارم در این مورد صحبتی بکنم زیرا آنها در انتخاب کسانیکه باشگاه را اداره خواهند کرد، مختار هستند.

مدیرعامل باشگاه داماش گیلان در مورد اینکه در صورت ادامه ندادن همکاری با این باشگاه چه می‌کند، افزود: می‌روم و به آقایان رویانیان و فتح‌الله زاده کمک خواهم کرد.

وی در ادامه در مورد عملکرد رویانیان در تیم پرسپولیس تاکید کرد: شاید مدیریت ایشان در روزمرگی جواب نداده باشد اما ایشان با سازماندهی و برنامه‌ریزی خوبی که برای باشگاه داشته‌اند، می‌تواند در دو بخش مسابقات فصل آینده که ویترین عملکرد است و برنامه‌های بنیادی 3 ساله که آینده باشگاه را تضمین می‌کند، انتظارات را برآورده کند.

عابدینی در این خصوص ادامه داد: بنده اعتقاد دارم آقای رویانیان در روزهای نخست نمی‌دانست به کجا آمده است اما امروز بسیار حساب شده قدم بر می‌دارد و قطعا با اقدامات این مدیر، در آینده موفقیت‌های بسیاری برای پرسپولیس رقم خواهد خورد.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر مدیرعامل پرسپولیس بودید، آیا نفراتی همچون مهدوی‌کیا و ... را کنار می‌گذاشتید؟، اظهار داشت: این مسئله به سلیقه مدیرعامل بر نمی‌گردد بلکه انتخاب بازیکنان حق دنیزلی است اما اگر جای رویانیان بودم تنها 5 هفته به دنیزلی فرصت می‌دادم و اگر این مربی نتوانست در این هفته‌ها تیم را در شرایط قهرمانی قرار دهد، به همکاری با وی پایان می‌دادم.

مدیرعامل باشگاه داماش گیلان با بیان اینکه بهتر است در مورد مسائل فنی پرسپولیس صحبت نکند، در خصوص صحبت‌های ساکت که گفته است صحبت‌های عابدینی نه در شان خودش است و نه من، تصریح کرد: ما دو آدم معمولی هستیم که باید در چارچوب اخلاق که تعریف عام دارد، با همدیگر صحبت کنیم.

وی اضافه کرد: الان به آقای ساکت می‌گویم به جای این صحبت‌ها بهتر است به تهران آمده و در خصوص خریداری امتیاز داماش با همدیگر صحبت و کار را تمام کنیم، در غیر اینصورت لطف کرده دنبال باشگاه دیگری بروند.

عابدینی در پایان گفت: شاید به نظر آقای ساکت این ادبیات در شان من نباشد اما حرفهایم در خصوص فروش امتیاز باشگاه داماش حق است.