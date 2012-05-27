محمدی: تماشای تئاتر در ایران اتفاقی است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری نمایش" پدرخوانده ناپلی" صبح امروز با حضور بابک محمدی کارگردان، فاطمه ثمرقندی تهیه کننده، مهد ی سلطانی، امیر غفارمنش، مجید مشیری بازیگران و منیر ملکی طراح صحنه نمایش در سالن کنفرانس خانه هنرمندان برگزار شد.

در ابتدای نشست محمدی در باره نویسنده نمایشنامه توضیحاتی داد. وی عنوان کرد. ادواردو فیلیپو نمایشنامه و بازیگر شناخته شده ای در ایتالیا به شمار می آید. وی 40 نمایشنامه نوشته و در فیلم های فدریکو فلینی بازی کرده است. بسیاری از هنرمندان و بازیگران ایتالیایی مانند داریو فو از مکتب فیلیپو آمده اند و از شاگردان وی به حساب می آیند.

وی افزود: در این نمایشنامه خرد و توانایی هنری این نویسنده به درستی به نمایش در می آید. فیلیپو مشکل ترین مسائل اجتماعی را با طنز و خنده بیان می کند. وی با طبقات مردم در ارتباط بوده است. فیلیپو و چزاره زاواتینی کارگردان شناخته شده ایتالیایی بسیار مورد علاقه ایتالیایی ها هستند.

وی درباره تغییراتی که در متن برای اجرا داده شده گفت: ما تلاش کردیم که این متن را قابل فهم و قابل درک برای فرهنگی که پدرخوانده ها و مافیاها را نمی شناسدف بکنیم. چون در واقع مافیا به آن شیوه ای که در فیلمهای هالیوود یبه نمایش در می آید نیست. در واقع پدرخوانده ها تلاش کردند به مردم کمک کنند و آنها را مورد حمایت قرار دهند و صاحب آنها باشند.

وی ادامه داد: تلاش کردیم شیوه صحبت کردن پدر خوانده را که کوتاه، مفید و غیر مستقیم است را به درستی در اجرا منعکس کنیم البته نه به صورتی که به متن صدمه بخورد. چون من موافق دست بردن در متن و تغییر اساسی دادن در آن نیستم. همچنین ترجیح می دهم اکثر کارهایم را خودم بر عهده بگیرم تا به نهادهای دولتی وابستگی نداشته باشم. چون در فعالیت تئاتری برای من بسیار مهم است که به من و گروهم توهین نشود. البته در طول چند سالی که در ایران بوده ام آستانه تحملم بالارفته است.

وی توضیح داد: کلا روند اجرای تئاتر در ایران با مشکل روبرو است. چون یک نمایش بعد از تمرین و بازبینی بعد از چند ماه به مرحله اجرا می رسد و تضمینی هم برای روی صحنه رفتن یک اثر وجود ندارد بنابراین نمی توانیم تبلیغات را قبل از اجرا آغاز کنیم. باید یک عزم ملی برای بهبود شرایط تئاتر وجود داشته باشد.

محمدی افزود: من سال هاست که در خارج از کشور درس خوانده، تدریس مس کنم و نمایشنامه و رمان نوشته ام اما حالا برگشته ام در کشور خودم خدمت کنم. اما متاسفانه شرایط اینجا بسیار سخت است. مگر می شود یک تماشاخانه سالن تمرین و کارگاه نجاری نداشته باشد. همچنین شرایط ظاهری تئاتر شهر باعث می شود تا تماشاگران به تئاتر جذب نشوند. تماشاگر ما در ایران به صورت اتفاقی به دیدن یک نمایش می آید.

وی درباره استفاده از بازیگران حرفه ای در نمایشش گفت: من چه در اروپا و چه در ایران از بازیگران خوب و حرفه ای استفاده کرده ام. چون صبر و حوصله کار با آدم های غیر حرفه ای را ندارم. همچنین مفهوم چهره بودن یک بازیگر را هم متوجه نمی شوم. بازپگر باید مفهوم متن را به درستی درک کند.

وی ادامه داد: متوجه شده ام که کسی جز مهدی سلطانی نمی توانست نقش پدرخوانده را به این درستی اجرا کند. من واقعا تحت تاثیر توانایی، فهم و فرهنگ او قرار گرفتم. هنر ایران به افرادی مثل او نیازمند است. هنرمندانی مثل گلاب آدینه، مریم سعادت و مهدی سلطانی افراد بسیار فهمیده ای هستند که من تا به حال با آنها کار کرده ام.

سلطانی درباره نقش پدر خوانده در این نمایش گفت: پدرخوانده ناپلی در وهله اول انسانی با ویژگی های ناتورالیستی یک انسان است. او فردی اصلاحگر و یک مصلح اجتماعی است. پدرخوانده یک ایده آلیست نیست و به دنبال یک اتوپیا نمی گردد چون جامعه را می شناسد و نمی خواهد دست به اتقلاب بزند. پدرخوانده در این نمایش با صلح به آرامش می رسد نه با جنگ.

وی ادامه داد: معتقدم که تئاتر تمیز ترین، پاک ترین و مقدس ترین هنر دنیا است و از طریق تئاتر می توان مفاهیم متعالی را متجلی کرد. ماریو پوزو نویسنده فیلم سینمایی"پدرخوانده" از این نمایشنامه بسیار گرته برداری کرده است. بنابراین اگر تشابهی بین این فیلم و نمایش وجود دارد به این دلیل است.

وی افزود: پدرخوانده ها در اساس و اصول افرادی مرد سالار بودند که خانواده خود را دوست داشتند. آنها یک کلونی تشکیل داده و هر کس که وارد آن مجموعه می شد مورد حمایت قرار می گرفت. بیشتر پدرخوانده ها با یک تیپ اجتماعی مشخص شناخته شده می شوند. بنابراین وجود تشابه نیز در این نمایش اجتناب ناپذیر است.

در ادامه نشست فاطمه ثمرقندی تهیه کننده نمایش گفت: من از کودکی علاقه به تئاتر و نویسندگی داشتم. حضور بابک محمدی یکی از دلائلی بود که باعث شد از تهیه کنندگی تلویزیون به تئاتر جذب شوم. معتقدم که بدون هنر اقتصاد ما خواهد مرد و بدون اقتصاد هم هنر از بین می رود.

وی عنوان کرد: در دنیای عرضه و تقاضای محصولات فرهنگی ما بسیار نیازمند فعالیتهای اقتصادی هستیم. من حدود 10 تله فیلم و 3 سریال سنگین تلویزیونی تهیه کرده ام اما تا کنون آنقدر روحم از کاری که کرده ام آرام نبوده است. امیدوارم با برنامه هایی مدون بتوانیم اقتصاد تئاتر در ایران را ارتقا دهیم.

در بخش دیگری از این نشست امیر غفارمنش بازیگر نقش دکتر در این نمایش گفت: من دتی است که به دلیل حضور در کارهای تلویزیونی کمتر توانستم در تئاتر حضور داشته باشم. اما تئاتر دغدغه من است و معتقدم که یک بازیگر هرچه قدر در تئاتر حضور داشته باشد تاریخ مصرمش بیشتر می شود.

مجید مشیری یکی دیگر از بازیگران نمایش گفت: "پدرخوانده ناپلی" اولین تجربه تئاتری من به حساب می آید اما در گذشته در چند تله فیلم و سریال با بابک محمدی همکاری داشتم. زمانی که بازی در این نمایش به من پیشنهاد شد با رضایت پذیرفتم با وجود اینکه بازی در تئاتر تجربه سختی برایم بود. اما افتخار می کنم که در کنار گروه بودم.

در پایان منیر ملکی درباره طراحی صحنه این نمایش گفت: متن این نمایش ایجاب می کرد که به عنوان طراح صحنه به فضاهایی که نمایش پیشنهاد می داد وفادار بمانم. از آنجا که متن دیالوگ محور استباید به کمک جذابیت بصری به کمک میزانسن ها و نمایشنامه آمد. در نتیجه وفاداری به فضاهایی که متن پیشنهاد می داد برای زیبایی شناسی بیشتر در دستور کار قرار گرفت.