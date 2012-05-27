  1. بین الملل
۷ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۰۱

یک سایت ایتالیایی :

آمریکا به دنبال طرح یمن در سوریه است

آمریکا به دنبال طرح یمن در سوریه است

یک رسانه غربی گزارش داد رئیس جمهوری آمریکا به دنبال راه حلی شبیه به راه حل یمن در سوریه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت ایتالیایی "آجی" نوشت : باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد برای سوریه راه حلی شبیه یمن را ارائه دهد که انتقال قدرت بعد از بشار اسد به طور نرم صورت بگیرد.

به نوشته این سایت، باراک اوباما قرار است این طرح را در دیدار آتی اش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در ماه ژوئن (خرداد-تیر) ارائه دهد.

این سایت نوشت : در این طرح قرار است آمریکا برای خارج کردن بشار اسد از حکومت فشار بیاورد در حالی که بخش هایی از بدنه حکومت او را در حاکمیت بعدی سوریه نگهدارد. همان طرحی که با میانجیگری دولت آل سعود در یمن اجرا شد و علی عبدالله صالح از قدرت برکنار شد.
 

کد مطلب 1613144

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