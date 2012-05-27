به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن صادقی نسب ظهر یکشنبه در بازدید از مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی گناباد اظهار داشت: آنچه ما از دانشگاهیان مطالبه می کنیم برگزاری نماز جماعت به بهترین و زیباترین شکل ممکن است و جهت تحقق این مساله نماز جماعت باید در راس امور باشد.

وی افزود: در برنامه های فرهنگی دانشگاه از ظرفیتهای جوانان دانشجو در جذب جوانان به مسائل معنوی و مساجد بیشتر استفاده شود.

وی ادامه داد: دشمنان در سست کردن اعتقادات دینی جوانان و ترویج فرهنگ غربی در مراکز فرهنگی و دانشگاهی از هیچ چیزی دریغ نمی کنند.

صادقی با اشاره به اینکه نوک تهاجم فرهنگی دشمنان متوجه مراکز آموزش عالی و جوانان است گفت: تقویت آموزه های دینی و اسلامی در جوانان موثرترین راه جلوگیری از تهاجم دشمنان است.

وی بیان داشت: تامین امکانات اقامه نماز در مراکز آموزش عالی باید از اولویت برنامه های فرهنگی مراکز آموزش عالی باشد.

وی با بیان ارزش نماز از دیدگاه امام علی(ع) پرداخت و گفت: نماز کاملترین پاسخ به نیازهای بی شمار انسان است و مسئله اقامه نماز در مراکز تعلیم و تربیت و دانشگاهها باید بیشتر از سایر جاها مورد توجه قرار گیرد.

رئیس مرکز علمی کاربردی بهزیستی گناباد نیز در ادامه گزارشی از فعالیتهای مرکز ارائه داد و افزود: بالغ بر 80 درصد دانشجویان مرکز عضو فعال بسیج پایگاه امام خمینی(ره) این مرکز هستند.

علی ستوسر از راه اندازی کانون فرهنگی دانشجویی در این مرکز خبر داد و افزود: کارهای فرهنگی در اولویت فعالیتهای مرکز است.