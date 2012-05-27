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۷ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۳۳

حجت الاسلام صادقی نسب:

نوک تهاجم فرهنگی دشمنان متوجه مراکز آموزش عالی و جوانان است

نوک تهاجم فرهنگی دشمنان متوجه مراکز آموزش عالی و جوانان است

گناباد - خبرگزاری مهر: امام جمعه گناباد گفت: نوک تهاجم فرهنگی دشمنان متوجه مراکز آموزش عالی و جوانان است و تقویت آموزه های دینی و اسلامی در جوانان موثرترین راه جلوگیری از تهاجم دشمنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن صادقی نسب ظهر یکشنبه در بازدید از مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی گناباد اظهار داشت: آنچه ما از دانشگاهیان مطالبه می کنیم برگزاری نماز جماعت به بهترین و زیباترین شکل ممکن است و جهت تحقق این مساله نماز جماعت باید در راس امور باشد.

وی افزود: در برنامه های فرهنگی دانشگاه از ظرفیتهای جوانان دانشجو در جذب جوانان به مسائل معنوی و مساجد بیشتر استفاده شود.

وی ادامه داد: دشمنان در سست کردن اعتقادات دینی جوانان و ترویج فرهنگ غربی در مراکز فرهنگی و دانشگاهی از هیچ چیزی دریغ نمی کنند.

صادقی با اشاره به اینکه نوک تهاجم فرهنگی دشمنان متوجه مراکز آموزش عالی و جوانان است گفت: تقویت آموزه های دینی و اسلامی در جوانان موثرترین راه جلوگیری از تهاجم دشمنان است.

وی بیان داشت: تامین امکانات اقامه نماز در مراکز آموزش عالی باید از اولویت برنامه های فرهنگی مراکز آموزش عالی باشد.

وی با بیان ارزش نماز از دیدگاه امام علی(ع) پرداخت و گفت: نماز کاملترین پاسخ به نیازهای بی شمار انسان است و مسئله اقامه نماز در مراکز تعلیم و تربیت و دانشگاهها باید بیشتر از سایر جاها مورد توجه قرار گیرد.

رئیس مرکز علمی کاربردی بهزیستی گناباد نیز در ادامه گزارشی از فعالیتهای مرکز ارائه داد و افزود: بالغ بر 80 درصد دانشجویان مرکز عضو فعال بسیج پایگاه امام خمینی(ره) این مرکز هستند.

علی ستوسر از راه اندازی کانون فرهنگی دانشجویی در این مرکز خبر داد و افزود: کارهای فرهنگی در اولویت فعالیتهای مرکز است.

کد مطلب 1613182

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