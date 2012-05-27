فجرسپاسی نیازمند حمایت/ ورود شورا و شهرداری برای بقای فجر

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه تیم فجر شهید سپاسی شیراز با تلاش فراوان توانست خود را به لیگ برتر فوتبال برساند و طی یک فصل حضور در لیگ برتر با مشکلات فراوان مالی دست و پنجه نرم کرد، طی چند روز گذشته مسئولین این تیم خبر فروش تنها تیم لیگ برتری فارس را مطرح کردند.

این مباحثی در حالی است که تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز طی چندین سال گذشته به عنوان یک تیم سازنده در فوتبال کشور مطرح بوده و تعداد زیادی از بازیکنان معروف و مطرح فوتبال ایران از این تیم به دیگر تیم های لیگ برتر معرفی شدند.

اما با تمامی این مباحث تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز که از زمان راه اندازی با حمایتهای سپاه فجر استان فارس فعالیت های خود را انجام داده بود امروز دیگر توان ادامه حیات با وضعیت سابق را ندارد.

این وضعیت در حالی به وجود آمده که تیمهای برق شیراز و مخابرات فارس نیز به دسته دو کشور سقوط کردند و چنانچه تیم فجر شهید سپاسی شیراز نیز از استان فارس خارج شود دیگر هیچ تیم فوتبال برتری در استان فارس وجود ندارد در حالیکه استانهای جنوبی کشور در تلاش هستند که سهمیه تیم های فوتبال لیگ برتری خود را افزایش دهند.

استانداری از تیم فجر سپاسی حمایت کند

اما عضو شورای شهر شیراز بعد از ظهر یکشنبه در صحن علنی شورا، گفت: بحث فروش تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز در حال قوت گرفتن است که در این راستا مسئولان استان و به خصوص استانداری فارس باید تلاش لازم را برای حفظ این تیم داشته باشد.

زین العابدین عرب با بیان اینکه عدم ثبات در مدیریت ورزش استان فارس در طی چند سال گذشته باعث بروز مشکلات برای فوتبال شیراز شده، یادآور شد: زمانیکه طی سه سال چهار مدیر کل مسئولیت ورزش استان را بر عهده بگیرند باید توقع چنین بحرانی را برای فوتبال شیراز داشت.

عضو شورای شهر شیراز افزود: عدم ثبات مدیریت در ورزش استان باعث شده که هیچگونه ساختاری برای این ورزش در استان ایجاد نشود که متاسفانه عدم ساختار درست در فوتبال شیراز بیشترین تاثیر را گذاشته است.

عرب تاکید کرد: ورزش قهرمانی شیراز از بین رفته و چنانچه استانداری فارس از این تیم حمایت نکند شاهد بدترین ضربه ها به فوتبال استان فارس خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه استانداران دیگر به شدت از تیم های فوتبال لیگ برتری خود حمایت می کنند افزود: تیم فوتبال تراکتور سازی تبریز با حمایت های همه جانبه استاندار آذربایجان شرقی مواجه است.

عضو شورای شهر شیراز در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه شورا و شهرداری نیز باید از این تیم حمایت کنند، یادآور شد: باید به فکر راه چاره ای برای حمایت از این تیم باشیم که در این میان شورا و شهرداری شیراز می توانند به عنوان نمایندگان مردم شیراز حمایتهایی در حد توان از این تیم داشته باشند.

عوارضی اندک بابت حمایت از فوتبال شیراز دریافت شود

اما عضو دیگر شورای شهر شیراز با بیان اینکه شهرداری می تواند به گونه های مختلف از تیم های ورزشی و به خصوص تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز حمایت کند، گفت: شورای شهر باید تصویب کند که شهرداری مبلغی بسیار اندک به عنوان عوارض حمایت از تیم های ورزشی دریافت کند که به طور حتم مردم شیراز نیز با این بحث موافقت خواهند کرد.

مهدی خانی تصریح کرد: اگر قرار است شهرداری و شورا به تیم فجر سپاسی شیراز کمک کنند باید به صورت جدی و در کمترین زمان ممکن این کمک انجام شود.

وی یادآور شد: به راحتی می توانیم با افزایش اندک عوارض نسبت به کمک ورزش حرفه ای در شهر شیراز اقدام کرد.

در پایان این سخنان با دستور رئیس شورای شهر شیراز گروهی مسئول بررسی نوع حمایت از ورزش حرفه ای شیراز شدند.