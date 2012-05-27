117 هزار نفر برای حفظ قرآن کریم ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پایین محلی ظهر یکشنبه در جلسه ساماندهی شئون فرهنگی افزود: این امر مبین علاقمندی بسیار مردم استان به فرهنگ غنی قرآنی است.
وی اظهار داشت: تعداد دانش آموزان استان حدودا 330 هزار نفر و 22 هزار نفر شاغل و 14 هزار نفر بازنشسته است و در مرکز استان تعداد دانش آموزان بیش از 70 هزار نفر است و از نظر امکانات محرومترین شهر استان است.
وی عنوان کرد:در فعالیت های فرهنگی اولویت ما تربیتی بوده ورشد شاخص تربیتی 34 درصدی رشد داشتیم و در حوزه تربیت بدنی هدف غنی سازی فضائل اخلاقی و سلامت دانش آموزان است که 54 درصد در توفیقات کشوری نقش داشتیم.
وی عنوان کرد: باید در پاسداشت مناسبت های مذهبی و ترغیب جوانان و نوجوانان به شرکت در مسابقات قرآنی بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری (دام ظله العالی ) همت کنیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: برای دستیابی به اهداف ستاد نقش اعضا بسیار موثر است ولی نقش آموزش وپرورش با توجه به مخاطبان بسیار اعم از فرهنگیان و بازنشسته ها و دانش آموز در بزرگداشت مناسبت ها وحذف پیرایه ها چشمگیر است لذا ارتقای فرهنگ دینی وساماندهی مناسبت ها وتوسعه ارزش های دینی از طریق آموزش وپرورش موثر است.
وی افزود: امسال 15 خرداد مقارن است با میلاد امام علی (ع) و اعتکاف در ایام امتحانات دانش آموزان است و بایدتمهیدات لازم را برای بهتر برگزار کردن این مناسبت ها در نظر بگیریم ودر ایام عید مبعث با انجام فعالیت های تقریبی می توان اقدامات موثری فرهنگی انجام دهیم.
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