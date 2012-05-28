حجت الاسلام سید مرتضی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر تبدیل مصرف تولیدات داخلی در میان مردم به یک عادت و فرهنگ را از مهمترین وظایف دستگاه های ارتباط جمعی و رسانه ها عنوان کرد و گفت: از این جهت است که این دستگاه ها در تبلیغ مصرف تولیدات داخلی نقش مهمی برعهده دارند.



فرهنگ مصرف، مهندسی شود

امام جمعه میامی اظهار داشت: فرهنگ مصرف باید به گونه ای مهندسی شود تا ضمن ورود کالایی که در داخل تولید نمی شود صدور محصولات دارای ارزش افزوده نیز تقویت شود.

وی اضافه کرد: وجدان عمومی باید به سمت مصرف داخلی بسیج شود تا اینکه تولید کنندگان نیز با ارتقای کیفیت تولیدات خود عملاً شوق و اشتیاق جامعه را به مصرف داخلی افزایش دهند.

کیفیت محصولات داخلی شرط تعیین تعرفه کالای وارداتی باشد

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان میامی افزود: دولت نیز باید با قید شرط کیفیت محصولات داخلی نسبت به تعیین تعرفه کالای مشابه به منظور حمایت از صنعتگران اقدام اساسی به عمل آورد.

وی به بررسی راهبرد کار مولد با کاهش تورم اشاره کرد و اظهار داشت: با سوق دادن منابع سرمایه و وجوه حاصل از درآمد نفتی به سمت تولید علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار موجب افزایش عرضه محصولات و در نتیجه کاهش سطح قیمت ها خواهیم شد.

واحدهای تولیدی قیمت محصولات خود را منطقی کنند

استاد دانشگاه تهران یادآور شد: تورم موجود در ایران عمدتاً ناشی از اوضاع نابسامان اقتصاد جهانی و تورم جهانی است لذا قیمت کالای مشابه داخلی به موازات قیمت های جهانی افزایش پیدا می کند.

موسوی خاطرنشان ساخت: واحدهای صنعتی و تولیدی و همچنین واحدهای کشاورزی و دامداری داخلی می توانند با افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید، قیمت محصولات خود را منطقی کنند.

افزایش حجم تولید تورم را به طور قابل توجهی کاهش می دهد

وی تصریح کرد: سیاستگذاران اقتصادی در بخش های صنعتی و کشاورزی باید با بررسی دقیق منابع موجود در کشور و با استفاده از دانش فنی روز سرمایه گذاران را به سمت طرح های اقتصادی و تولیدی هدایت تا با ایجاد کار مولد و افزایش حجم تولید تورم را به طور قابل توجهی کاهش دهند.

کارگر، سرمایه گذار و دولت سه ضلع مثلث پیشرفت اقتصادی کشور

امام جمعه میامی به نقش کارفرمایان و کارگران در ایجاد کار مولد پرداخت و افزود: مقام معظم رهبری، کارگر، سرمایه گذار و دولت را سه ضلع مثلث پیشرفت اقتصادی کشور خواندند.

وی در بیان این مطلب یادآور شد: یکی از مهم ترین راه کارها در تقویت این مثلث، تنظیم مناسب روابط کارگر و کارفرما و برطرف کردن احساس نا امنی آنان و اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر روابط کار است.

وی خاطرنشان شد: انتظار می رود با تسریع در اجرای مطلوب اصل 44 قانون اساسی، دولت از حالت یک کارفرمای بزرگ خارج شود و با واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی نقش خود را در جایگاه امور حاکمیتی و نظارتی ایفا کند.

ارتباط ارتقای کیفیت تولید با فن آوری نوین

موسوی یادآور شد: کارفرمایان با فراهم آوردن امکانات اشتغال با استفاده از نیروی انسانی در جهت افزایش تولید و ارزش افزوده تلاش کنند.

امام جمعه میامی به دیگر نقش کارفرمایان در ایجاد کارمولد پرداخت و افزود: آماده کردن نیروی انسانی برای کار و آشنا کردن او با فن آوری نوین در جهت بالا بردن سطح بهره وری و افزایش کمیت و کیفیت تولید است.

وی در پایان تصریح کرد: از دیگر وظایف کارگران نیز در ایجاد کار مولد همکاری با کارفرما در به ثمر رساندن اهداف سرمایه گذاری و نیل به رشد و رونق اقتصادی است.