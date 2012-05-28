ارتقای فرهنگ کار؛ راه تحقق شعار سال

پیشرفت و توسعه یک کشور در ارتباط مستقیم با فرهنگ کار مردمان آن سرزمین است. در کنار دلایل دیگر از جمله کمکهای خارجی، یکی از عوامل توسعه و پیشرفت کشورهایی چون آلمان و ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم، وجود فرهنگ کار در آن سرزمین بوده است.

همچنین در میان آمریکایی‌ها این موضوع که آنها اهل کار سخت و جدی هستند به عنوان یک مثل درآمده است.

تصحیح فرهنگ کار در یک کشور پیوندهای مستمری با افزایش تولید ثروت ملی دارد که در این مسیر تکاملی، عوامل مختلفی چون دولت و نهادهای سیاستگذار و مراکز آموزشی و خانواده ها دخیل هستند.

مقام معظم رهبری نیز در دیدگاهها و بیانات خود بر فرهنگ کار تأکید ویژه دارند و معتقد هستند یکی از شاخصهای دهه چهارم عمر انقلاب اسلامی ایران پیشرفت همراه با عدالت در کشور است و پیشرفت نیز با تصحیح فرهنگ کار در کشور و افزایش تولید و ثروت ملی محقق می شود.

بر این اساس نقش فرهنگ کار در اعتلای حیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه ما ایجاب می کند تا برای بالا بردن آن از هیچ سعی و کوششی دریغ نکنیم و برای اشاعه و ترویج فرهنگ کار به عنوان یک ضرورت اعتقادی و ملی، خود و دیگران را دعوت به همکاری کنیم.

در واقع ارتقای فرهنگ کار یک بحث فرهنگی است که باید در نهادینه‌سازی آن همه بخشها دست به دست هم بدهند. به طور کلی مباحث فرهنگی موضوعاتی هستند که تجویزی و دستوری نیستند. به عبارت دیگر با بخشنامه و دستور نمی توان موضوعی را به عنوان فرهنگ در میان مردمان یک جامعه نهادینه کرد.

همچنین نهادینه شدن یک موضوع مسأله‌ای زمانبر است که باید در نظر گرفته شود. با چشم بر هم زدن نمی‌توان عادت فرهنگی مثبتی در میان مردمان یک سرزمین ایجاد کرد و به همین سرعت نیز نمی‌توان عادتی غلط را زدود.

از اینرو ترویج و توسعه فرهنگ کار نیازمند بسیج مجموعه دولت، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای غیر دولتی و همچنین بسیج عمومی و مردمی و تحریک جامعه به سوی رشد و بالندگی، تلاش و همت و دوری از سستی و تنبلی با همکاری و همدلی همه افراد است.

در این میان واضح و مبرهن است که نهادهای آموزشی و رسانه‌ها نقش مهمی در فرهنگ سازی ایفا خواهند کرد.

نقش همگانی و نقش آحاد مردم امروزه در مباحث توسعه امری پذیرفته شده و ضروری است. دیگر در مباحث کنونی توسعه تأکید صرف بر توسعه اقتصادی یا سیاسی نیست بلکه توسعه مشارکتی با مشارکت مردم یک جامعه راه رسیدن به توسعه همه جانبه تعریف شده است.

بر این اساس برای بالا بردن سطع عمومی کار و تلاش در میان اقشار مختلف جامعه همگان عهده دار مسئولیت معرفی ارزش و جایگاه کار هستند و می توان گفت ایجاد و تقویت روحیه کارآفرینی ، تشویق و ترغیب جوانان به مقوله کار و تلاش و خلاقیت و ابتکار و... از وظایف مهم و اساسی خانواده‌ها و نهادهای آموزشی از جمله آموزش و پرورش و دانشگاهها به شمار می‌رود.