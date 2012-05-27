تمدید مهلت انتخاب رشته کنکور دکتری/ اعلام زمان ویرایش فرم انتخاب رشته

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: افرادی که در آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 91 مجاز به انتخاب رشته شده اند و تا امروز با مراجعه به سایت سازمان سنجش توانسته اند فرم انتخاب رشته خود را تکمیل کنند از صبح روز دوشنبه 8 خرداد تا ساعت 23 روز سه شنبه 9 خرداد فرصت دارند فرم انتخاب رشته تکمیل شده خود را به منظور مشاهده و کنترل و در صورت ضرورت ویرایش مشاهده کنند.

وی افزود: فرم انتخاب رشته این دسته از داوطلبان بر روی سایت سازمان سنجش قرار داده می شود و هر داوطلب با استفاده از کد رهگیری خود می تواند فرم خود را مشاهده کند و بر اساس اطلاعیه ای که امروز در سایت سازمان سنجش منتشر می شود و همچنین توجه به جدول کدرشته های تحصیلی، کد رشته های درج شده را کنترل و در صورت ضرورت به ویرایش آنها اقدام کند.

توکلی خاطرنشان کرد: به منظور ارائه تسهیلات برای آن دسته از داوطلبان مجاز به انتخاب رشته که تاکنون برای تکمیل فرم انتخاب رشته اقدام نکرده اند نیز فرصتی برای انتخاب رشته فراهم شد.

وی اضافه کرد: داوطلبانی که تاکنون اقدام به انتخاب رشته نکرده اند تا ساعت 24 روز سه شنبه 9 خرداد فرصت دارند ضمن مطالعه دفترچه راهنما و اطلاعیه سازمان سنجش، کد رشته محل های خود را برابر ضوابط انتخاب کنند و در فرم انتخاب رشته درج کنند.

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به میزان انتخاب رشته از سوی داوطلبان در کنکور نیمه متمرکز دکتری گفت: تا ساعت 12 امروز یکشنبه 7 خرداد تعداد 23 هزار 170 نفر از میان 34 هزار نفر داوطلب مجاز به انتخاب رشته، نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود در آزمون دکتری اقدام کرده اند.

به گزارش مهر،‌ آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 91 روز جمعه 25 فروردین با شرکت 178 هزار و 427 در 9 گروه آموزشی و 285 کد رشته امتحانی برگزار شد.