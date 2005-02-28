رضا ميركريمي: پروژه هشتگرد در حد حرف باقي نماند

رضا ميركريمي كارگردان سينماي ايران درگفت وگو با خبرنگار سينمايي "مهر"، درمورد تاسيس استوديوي بين المللي هشتگرد گفت: به هر صورت هر تلاشي و كوششي كه براي ارتقا سطح كيفيت نرم افزاري و سخت افزاري سينماي ايران صورت گيرد. قابل تقديرو حمايت است. اين راهي كه معاونت سينمايي وزارت ارشاد در راه آن قدم برداشته است. درواقع راهي بود كه سينماي ايران حتما بايد در مسير آن حركت مي كرد و همه جامعه سينمايي كشور تا آنهايي كه مي توانند از اين قضيه حمايت كنند تا راه اندازي اين پروژه درحد حرف باقي نماند و يك مسير علمي و اجرايي برايش ترسيم گردد تا سطح كيفي سينماي ايران ارتقا يابد و سينماي ايران استحقاق اين رشد كيفي را دارد.

ميركريمي تاكيد كرد: درمرحله اول ساخت اين استوديو، حمايت هاي معنوي و فكري هنرمندان مي تواند مثمرثمر باشد.