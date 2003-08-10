ساخت 25 مسجد و 25 نمازخانه در هفته جهاني مساجد آغاز مي شود

به گزارش خبرنگار فرهنگي "مهر" آيت الله حسين ابراهيمي ، رئيس مركز رسيدگي به امور مساجد عصر امروز به تشريح برنامه هاي اين هفته پرداخت وبا اشاره به نقش و جايگاه مساجد در طول تاريخ اسلام اظهار داشت : مساجد همواره محل روشنگري و اطلاع رساني دقيق و سريع بوده و هستند .

وي يادآور شد : مساجد محل وجايگاه عبادت ، طاعت و بندگي خدا ، همچنين محل و پايگاه تزكيه نفس و تعليم و تربيت است ، به جرأت مي توان گفت هر كس اخلاق خوبي را آموخته و خودسازي خوبي داشته به نحوي با مسجد و اين پايگاه عظيم تربيتي در ارتباط بوده است .

رئيس مركز رسيدگي به امور مساجد در ادامه به در پيش بودن "گراميداشت هفته جهاني مساجد" اشاره كرد و گفت : بدنبال پيشنهاد جمهوري اسلامي ايران به سازمان كنفرانس اسلامي ، يك هفته به عنوان هفته تكريم ، تجليل ، اعزاز و اكرام مسجد نامگذاري شد .

وي يادآور شد : آغاز اين روز (30 مرداد ماه ) مصادف با آتش زدن مسجد الاقصي توسط صهيونيست ها است .

آيت اله ابراهيمي برگزاري همايش هاي متعدد درتهران و استان هاي مختلف را از جمله برنامه هاي شاخص اين هفته عنوان كرد و افزود : همايش بزرگي در اولين روز هفته در تهران برگزار مي شود كه 700 ميهمان از شخصيت هاي كشوري و لشكري ، سفراي كشورهاي مختلف ، ائمه جماعات و تمامي دست اندر كاران مساجد حضور خواهند داشت .

رئيس مركز رسيدگي به امور مساجد ، تبيين جايگاه مساجد ، بررسي نقش مساجد در جهان اسلام ، ارتقاء سطح كارآيي مساجد در پيشبرد اهداف اسلامي ، يافتن راهكارهاي جذب مردم به مساجد ، تبيين تعامل مساجد و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و ارائه الگوي مسجد كار آمد به جهان اسلام را از جمله اهداف اين همايش عنوان كرد .

رئيس مركز رسيدگي به امور مساجد با اشاره به وجود 65 هزار مسجد در سطح كشور ، آغاز ساخت 25 مسجد و 25 نمازخانه درتهران را از برنامه هاي بسيار ارزشمند اين هفته عنوان كرد وافزود : طبق تعهد شهرداري تهران، زمين هاي مراكز فوق تحويل شده و توسط خيرين كار ساخت و ساز انجام خواهد شد .

وي همچنين گفت : مقام معظم رهبري نيز ساخت يك مسجد را متقبل شده است كه اميدواريم كار ساخت اين اماكن فرهنگي و مذهبي به خوبي انجام شود .

آيت الله ابراهيمي ياد آور شد : از آنجا كه همزمان با آتش زدن مسجد الاقصي ، هفته تكريم آغاز مي شود ، تمامي مساجدي كه طي اين هفته ساخته شوند به اقصي يا قدس ، با پسوند يا پيشوند هاي مناسب ناميده خواهند شد .

رئيس مركز رسيدگي به امور مساجد، معرفي امام جمعه هاي موفق قبل از خطبه هاي نماز جمعه را از ديگر برنامه هاي ارزشمند و سازنده اين هفته عنوان كرد.

وي با اشاره به اينكه 4 روز از هفته ، مصادف با هفته د ولت است گفت : ما اين موضوع را به فال نيك گرفته و اميدواريم با عنايت وتوجه بيشتر دولت ، در ارتقاء كمي و كيفي مساجد مشاركت مطلوبتري داشته باشد .

رئيس مركز رسيدگي به امور مساجد در ادامه با اشاره به وجود مساجد نيمه تمام در گوشه و كنار شهر تهران گفت : بي شك در شأن جمهوري اسلامي ايران نيست كه مساجد آن داراي چنين وضعي باشند .

آيت الله ابراهيمي با اعلام اين كه 14 نهاد و سازمان مختلف به نحوي دست اندر كار مساجد هستند اظهار داشت : تلاش ما بر اين است كه بتوانيم اين نهادها را هماهنگ كرده و با ارائه راهكارهاي مناسب در ارتقاء سطح مساجد كشور تحول اساسي و ارزنده اي ايجاد كنيم .

وي با اعلام اينكه تاكنون در هيچ كشوري مراسم بزرگداشت مسجد برگزار نشده گفت : اميدواريم به گونه اي شايسته مراسم اين هفته برگزار شده و الگوي خوبي براي ديگر كشورها در برگزاري متوالي اين بزرگداشت باشيم .

رئيس رسيدگي به امور مساجد تصريح كرد : اگر برگزاري اين همايش نيمي از اهداف ما را نيز محقق كند راضي هستيم .

سالن بين المللي همايش هاي صداو سيما ، اردوگاه شهيد باهنر و مساجد كشور ، محل هاي برگزاري همايش هاي گراميداشت هفته جهاني مساجد هستند كه از 30 مرداد ماه تا 5 شهريور ماه برگزار مي شود.