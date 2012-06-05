اتصال سیستم انگشت نگاری به کلانتریها

سرهنگ ناصر نیک آیین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح اتصال سیستم انگشت نگاری به بانک جامع پلیس پیشگیری هنوز نهایی نشده است و در مرحله کارشناسی قرار دارد که در صورت تصویب این طرح به زودی نهایی و اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح دیگر مجرمانی که قبل یا حین سرقت دستگیر می شوند نمی‌توانند جرم را انکار کنند و با انگشت نگاری و تشکیل پرونده در صورت ارتکاب دوباره یا دستگیری به عنوان مظنون بلافاصله شناسایی و دستگیر می شوند.

به گفته معاون عملیات پلیس پیشگیری، هم اکنون دسترسی پلیس پیشگیری به بانک مجرمان حرفه ای و سرقت خودرو میسر شده است.

نیک آیین در ادامه تصریح کرد: درحال حاضر ماموران پلیس 110 در تهران از پلیس پیشگیری جدا شده‌اند و به صورت مجزا اقدام به انجام ماموریت می کنند.

وی تاکید کرد: هم اکنون میانگین زمان حضور ماموران پلیس 110 در پایتخت پنج تا هفت دقیقه است که این زمان در شهرستانها بین 10 تا 12 دقیقه است.