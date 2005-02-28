مرزبانان كشور سال گذشته 60 درصد مواد مخدر و 40 درصد سلاح قاچاق كشف كردند

سردارسيد محمد هادي ايازي در دومين روز از همايش مرزباني مرزبانان سراسر كشور همچنين افزود: با توجه به تحولات اساسي صورت گرفته در بخش هاي مرزي اين نكته نيز نبايد مورد غفلت مرزبانان واقع شود كه هنوز كنترل كاملي بر مرزها وجود ندارد و بايد همچنان به منظور رفع كمبودها و اشكالات موجود گام هاي موثري برداشته شود.

وي همچنين با تاكيد بر اين كه موقعيت كشور در وضعيت ژئوپولتيكي و حساس قرار دارد ،ارتباط ميان مرزبانان كشور با ساير كشورهاي همسايه ، تجهيزات كامل تر ، افزايش حجم نيروهاي جوان وتوانمند به هنگ هاي مرزي و پايگاههاي دريايي را از جمله اقدامات انجام شده اي دانست كه همچنان در جهت تكميل اين تجهيزات بايد اقدام شود.

جانشين درياباني نيروي انتظامي نيز با اشاره به عدم وجود ثبات در كشورعراق به خبرنگاراجتماعي خبرگزاري مهر گفت: مناطق مرزي ايران و عراق طي سال گذشته در سه منطقه مياني ، شمالي و تنگه هرمز نا امن بود به طوري كه طي يك روز چندين بار مرزها مورد تجاوز افراد عراقي قرارمي گرفت.

سرهنگ جلال ستاره همچنين افزود : ناامني مرزي در حال حاضر، همچنان در مرزهاي ايران و عراق مشاهده مي شود كه البته در اين راستا مذاكرات موثري انجام گرفته اما كويت هنوز اقدام مطلوبي در اين خصوص انجام نداده است.

معاون وزارت راه و ترابري و مدير عامل بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران نيز از ديگر سخنرانان اين همايش بود كه ضمن تاكيد نسبت به گستردگي مرزهاي دو هزار كيلومتري جنوب كشور كنترل مرزها را نسبت به شاخص هاي جهاني بسيار مشكل وحاد بر شمرد.

احمد دنيا مالي همچنين نسبت به افزايش سرمايه گذاري در امر مرزباني و تكميل تجهيزات خاطر نشان كرد :مصالح ملي نسبت به مسائل اقتصادي مهمتر و ضروري تر تلقي مي شود كه نبايد مورد غفلت واقع شود.