مسیر متفاوت فلسفه اسلامی و فلسفه غرب/ "تعلیم" رسالت انبیاء

دکتر غلامرضا اعوانی، رئیس هیئت مدیره انجمن حکمت و فلسفه ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد رابطه میان حکمت و فلسفه گفت: دانش و دانایی و در نهایت عالی‌ترین مرتبه دانش و دانایی که از آن به حکمت تعبیر می‌کنند، برترین و بالاترین چیزی است که انسان را از سایر موجودات ممتاز می‌کند.

وی افزود: رسول اکرم (ص) و دیگر انبیاء (ع) در قرآن به صفت «تعلیم» تعریف شدند، رسالتشان تعلیم «یُعَلِّمُهُمُ » بوده است، اگر در معنای «یُعَلِّمُهُمُ» دقت کنیم یعنی آنها صاحب علمی بودند که می‌خواستند آنرا تعلیم دهند که در واقع آن علم، علم کتاب و حکمت، علم و آگاهی بوده است.

رئیس انجمن بین‌المللی فلسفه اسلامی در ادامه سخنانش اظهار داشت: اسلام، همیشه دانایی و حکمت را ترویج می‌کرد و مشوق آن بود. تنها ایرانی‌ها بودند که حکمت الهی را گرفتند و ادامه دادند یعنی حکمت به‌عنوان گرایشی مهم در فرهنگ در ایرانی‌ها دیده می‌شود و دیگر کشورهای اسلامی نتوانستند این کار را انجام دهند.

وی با بیان اینکه فلسفه در غرب، راهی برخلاف شرق (اسلام) پیمود و حکمت از مبادی الهی جدا و به فلسفه جدید تبدیل شد، تصریح کرد: این جدایی باعث شد که دین هم از مبنای حکمی جدا شود چون ممکن است دین هم جنبه حکمی خود را از دست دهد، چنانچه در بعضی از مکتب‌های اسلامی این اتفاق افتاد و دین جنبه حکمت را از دست داد.

عضو هیئت مدیره فدراسیون بین‌المللی انجمن‌های فلسفه جهان تأکید کرد: مسیر غرب این بود که هم حکمت از مبادی الهی دور و به فلسفه جدید تبدیل شد و هم دین از مبادی الهی فاصله گرفت که باعث شد مردم از دین خارج شوند، اما راهی که فلسفه در جهان اسلام پیمود برخلاف فلسفه غرب بود یعنی فلسفه هرچه بیشتر با حکمت الهی پیوند یافت، در حالی که در غرب از حکمت الهی جدا شد.

استاد بازنشسته فلسفه دانشگاه تهران در پایان سخنانش اذعان کرد: در غرب با مطرح شدن حقیقت مضاعف(دوگانه) این راه هموار شد، حقیقت مضاعف یعنی راه حکمت چندگانه است یک راهش دین و راه دیگر فلسفه است که هیچ ربطی به هم ندارد. با نظریه حقیقت مضاعف راه حکمت از دین جدا شد. در مکتب توحیدی چند حکمت مفهوم ندارد، بلکه یک حکمت با درجات مختلف وجود دارد به طوری که خود دین هم حکمت است.