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۷ خرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۲۲

آسیابی زاده:

صدور کارت معاینه فنی برای هزار دستگاه کمباین در اردبیل

صدور کارت معاینه فنی برای هزار دستگاه کمباین در اردبیل

اردبیل - خبرگزاری مهر: رئیس اداره امور فناوری های مکانیزه کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: امسال برای بیش از هزار و 100 دستگاه انواع کمباین برداشت غلات در اردبیل کارت معاینه فنی صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود آسیابی زاده بعد از ظهر یکشنبه در بررسی صدور کارت معاینه فنی دستگاههای برداشت محصول، از آغاز طرح معاینه فنی کمباین برای دومین سال متوالی با مشارکت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در استان اردبیل خبر داد.

 به گفته وی این طرح در جهت جلوگیری از ریزش و کاهش ضایعات برداشت غلات در کمباین ها و با توجه به اهداف بلند مدت وزارت جهاد کشاورزی از هفته گذشته در حال اجرا است.

 آسیابی زاده عنوان کرد: در سالجاری با استفاده از تجربه سال گذشته و در جهت موفقیت طرح برای نیل به اهداف مورد نظر، کارشناسان مجری طرح  اموزش و دوره های لازم را طی کرده اند.

این مسئول افزود: این کارشناسان از بین فارغ التحصیلان رشته های ماشین های کشاورزی انتخاب شده و از کلاسهای آموزشی نحوه معاینه فنی با حضور اساتیدی از شرکت کمباین سازی بصورت تئوری و عملی آشنا شدند.


 

کد مطلب 1613360

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