مارال دوستی تهیه کننده و سردبیر "پرانتز باز" درباره موضوع امشب این برنامه رادیویی به خبرنگار مهر گفت: برنامه امشب را سپیده خداوردی اجرا میکند و بنا به درخواست مخاطبان گفتگویی که پنجشنبه با ابراهیم حاتمی کیا داشتیم را دوباره پخش میکنیم. او در این گفتگو درباره مجموعه "پلاک" که با محوریت آثار او عرضه شده و در این چند وقت اخیر فروش خوبی داشته صحبت میکند.
وی افزود: گزارشی از جشن تئاتر که دیشب برگزار شد بخش دیگری از برنامه را تشکیل میدهد و با چند تن از بازیگران نیز درباره تازه ترین کارهایشان گفتگو خواهیم کرد. برای مثال کامران تفتی درباره تازه ترین فیلم مسعود ده نمکی توضیحاتی ارائه خواهد داد.
دوستی یادآور شد: همچنین با مسعود کرامتی درباره سریال "شرکت" گفتگو می کنیم و امیرحسین مدرس نیز درباره دو سریالی که درآنها بازی می کند توضیح می دهد. مرجان شیرمحمدی نیز درباره نخستین تجربه کارگردانی خود حرف خواهد زد.
تهیهکننده "پرانتز باز" همینطور از ارائه تازه ترین اخبار جشنواره کن در ارتباط تلفنی با مسعود نجفی خبر داد.
"پرانتز باز" شنبه تا پنجشنبه از ساعت 19 تا 19:30 به صورت زنده روی آنتن شبکه رادیویی نمایش میرود.
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