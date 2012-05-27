مارال دوستی تهیه کننده و سردبیر "پرانتز باز" درباره موضوع امشب این برنامه رادیویی به خبرنگار مهر گفت: برنامه امشب را سپیده خداوردی اجرا می‌کند و بنا به درخواست مخاطبان گفتگویی که پنجشنبه با ابراهیم حاتمی کیا داشتیم را دوباره پخش می‎کنیم. او در این گفتگو درباره مجموعه "پلاک" که با محوریت آثار او عرضه شده و در این چند وقت اخیر فروش خوبی داشته صحبت می‏کند.

وی افزود: گزارشی از جشن تئاتر که دیشب برگزار شد بخش دیگری از برنامه را تشکیل می‎دهد و با چند تن از بازیگران نیز درباره تازه ترین کارهایشان گفتگو خواهیم کرد. برای مثال کامران تفتی درباره تازه ترین فیلم مسعود ده نمکی توضیحاتی ارائه خواهد داد.

دوستی یادآور شد: همچنین با مسعود کرامتی درباره سریال "شرکت" گفتگو می کنیم و امیرحسین مدرس نیز درباره دو سریالی که درآنها بازی می کند توضیح می دهد. مرجان شیرمحمدی نیز درباره نخستین تجربه کارگردانی خود حرف خواهد زد.

تهیه‎کننده "پرانتز باز" همینطور از ارائه تازه ترین اخبار جشنواره کن در ارتباط تلفنی با مسعود نجفی خبر داد.

"پرانتز باز" شنبه تا پنجشنبه از ساعت 19 تا 19:30 به صورت زنده روی‌ آنتن شبکه رادیویی نمایش می‌رود.