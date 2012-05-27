ارائه 300 عنوان مقاله به همایش "بیمارستان امروز - بیمارستان فردا"

دبیر اجرایی پنجمین همایش کشوری بیمارستان امروز- بیمارستان فردا در گفتگو با خبرنگار مهر زمان برگزاری این همایش را نهم تا یازدهم خرداد سالجاری با موضوع استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان های کشور بیان کرد و گفت: هدف از اجرای این همایش ارتقاء علمی کادر پزشکی بهداشت و درمان به منظور ارائه هرچه بیشتر خدمات با کیفیت و برتر به مردم است.

وی همچنین، این همایش را زمینه ای برای ارائه نظارت بر کارشناسان یا به چالش کشاندن شبکه بهداشت ودرمان، دانست و گفت: این همایش بازآموزی برای کلیه گروه های پزشکی است.

بیدهندی در ادامه با بیان اینکه پنج سخنران ویژه از سیاست گذاران مالی واعتباری کشور در این همایش به ارائه سخن خواهند پرداخت، گفت: تعداد شرکت کنندگان در این همایش بیش از 700 نفر است.

وی در ادامه، تعداد مقالات ارسالی به همایش را بیش از 300 مقاله عنوان کرد که از میان آنها 20 مقاله برتر از نظر کیفی جهت ارائه در همایش، بر گزیده و 45 مقاله دیگر نیز جهت پوستر انتخاب شده است.

گفتنی ایست این همایش در بیمارستان امام رضا (ع) در سرخه لیژه کرمانشاه برگزار می شود.

لازم به ذکر است بیمارستان امام رضا (ع) از بیمارستان های برتر کشور شناخته شده است.