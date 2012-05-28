محسن خاکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از برگزاری این مسابقه را حفظ آمادگی بازیکنان اعزامی به مسابقات قهرمانی گلف کشور عنوان کرد.

وی افزود: این مسابقه که با حضور پرشور و گسترده آقایان آموزش دیده و آشنا به ورزش گلف در زمین ورزشی گلف برپا شد، نفرات برتر در ردهای سنی زیر 31 سال و بالای 31 سال با تشخیص کمیته مسابقات برای حضور در تیمهای اعزامی استان به مسابقات کشوری انتخاب می شوند.

رئیس هیئت گلف گیلان ادامه داد: پس از بررسی های انجام گرفته از سوی کمیته مسابقات و محاسبه امتیاز بازیکنان به ترتیب حسن حسنی، رضا یوسفی مقدم ، علیرضا روحی، محمد تقی سلطانی، مرتضی مولادوست، امیرکاظمی، بیژن لکایی، محمود کیافر، آسان باقرزاده، محمود رضا کی منش، محمد رضا حسینیان و یاسر اسماعیلی از بهترین رتبه ها برخوردار بودند که از نفرات برتر این مسابقه با رای کمیته فنی این هیئت برای حضور در تیم استانی گیلان برای شرکت در مسابقات کشوری دعوت به عمل خواهد آمد.