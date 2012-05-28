۸ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۰۰

تجارتی با مهر عنوان کرد:

معرفی 470 متقاضی ماشین آلات کشاورزی در تالش به بانک

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تالش از معرفی 473 متقاضی ماشین آلات به بانک کشاورزی این شهرستان خبر داد.

جابر تجارتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این افراد در قالب کارگروه بخش کشاورزی و توسعه اشتغال و ایجاد پایداری شغلی در بخش مزبور شناسایی و برای بهره مندی از تسهیلات به بانک معرفی شدند.

وی ادامه داد: کشاورزان در سه گروه ماشین آلات از قبیل بانک نشا، ماشین نشا و تیلر کشاورزی متقاضی هستند که ارزش ریالی آن  29 میلیارد ریال است.

مدیر جهاد کشاورزی تالش با اشاره به اینکه کارگروه بخش کشاورزی این شهرستان دراواخر سال 90 تشکیل شده است، یادآورشد: از مهمترین وظیفه این کارگروه شناسایی افراد بدون زمین و جوانان جویای کاراست.

وی همچنین با بیان اینکه بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین بخش ‌های تولیدی کشور است بر لزوم حمایت همه جانبه مسئولان در این حوزه تاکید کرد.

تجارتی افزایش سرمایه‌ گذاری در بخش کشاورزی را زمینه‌ ساز تحقق تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی قلمداد کرد و گفت: افزایش سرمایه ‌گذاری باعث ارتقای ارزش افزوده، رونق اقتصادی، کار و اشتغال می شود.

وی ادامه داد: با افزایش ضریب مکانیزاسیون و اصلاح خاک میزان عملکرد در واحد سطح افزایش یافته و با رشد عملکرد در واحد سطح می توان به مرز خودکفایی نزدیک شد.

کد مطلب 1613412

