محلات قدیمی هویت بندرعباس هستند/ بافتهای فرسوده مرمت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس امینی زاده بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از محله آیت الله غفاری بندرعباس، اظهار داشت: این محله شهدا بزرگواری را تقدیم ایران اسلامی کرده و جایگاه رفیعی در انقلاب داشته است.

وی ادامه داد: برنامه جامعی برای تغییر وضعیت محله آیت الله غفاری طراحی شده و با همکاری شهرداری بندرعباس، نیروی انتظامی و فرمانداری بندرعباس برنامه ریزی گسترده برای بهبود وضعیت منطقه آیت الله غفاری صورت گرفته است.

نماینده عالی دولت در شهرستان بندرعباس تصریح کرد: مسئولان باید تمام تلاش خود را به کار گیرند و با همکاری مستمر مردم برای ساماندهی معضلات فرهنگی و اجتماعی که وجود دارد راهکارهای عملی ارائه دهند و محله آیت الله غفاری را به نمونه مثال زدنی در شهر بندرعباس تبدیل کنند.

امینی زاده سعادت خدمت رسانی به اقشار محروم را لطف خداوند دانست و افزود: محلات قدیمی شناسنامه و هویت شهر هستند اما باید با حفظ فرهنگ و سنن قدیمی و با احیا و مرمت بافتهای فرسوده و قدیمی ظاهر جدید و مناسب به سازه های شهری بدهیم.

وی عنوان کرد: در سه مقوله مسائل اجتماعی و فرهنگی و امنیت راهکارهای مناسب در نظر گرفته شده که توسط فرمانداری بندرعباس پیگیری و تا حصول نتیجه ادامه می یابد.