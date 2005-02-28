مجوز انتشار هفت نشريه جديد صادر شد

به گزارش گروه فرهنگ و ادب مهر ، روابط عمومي معاونت امورمطبوعاتي وتبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام كرد: در يازدهمين جلسه از دهمين دوره هيات نظارت بر مطبوعات كه بعد ازظهر روز چهارشنبه مورخ 5/12/83 در دفتر وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزار شد با يك دو هفته نامه و 6 فصلنامه به شرح زير موافقت شد:

دو هفته نامه " صنايع همگن پلاستيك" به صاحب امتيازي انجمن همگن پلاستيك و مدير مسوولي حسين اسدي

فصلنامه " شكوفه ها و ساكورا" به صاحب امتيازي اسماعيل رحيميان و مدير مسوولي نغمه رحماني

فصلنامه " زارچ" به صاحب امتيازي و مديري مسوولي محمد جواد وكيلي زارچ

فصلنامه " صنايع خانگي " به صاحب امتيازي و مدير مسوولي فريبرز شيري قادر

فصلنامه " خوانش" با صاحب امتيازي و مدير مسوولي بهناز صالحي ابوتربي

فصلنامه "خوشه پروين" به صاحب امتيازي و مدير مسوولي پروين حسن خاني

فصلنامه " تيراندازي " به صاحب امتيازي سازمان تربيت بدني - فدراسيون تيراندازي جمهوري اسلامي و مدير مسوولي اسدالله حيدري .