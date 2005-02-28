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۱۰ اسفند ۱۳۸۳، ۱۱:۱۰

از سوي هيات نظارت بر مطبوعات

مجوز انتشار هفت نشريه جديد صادر شد

هيات نظارت بر مطبوعات با انتشار هفت نشريه موافقت كرد.

به گزارش گروه فرهنگ و ادب  مهر ، روابط عمومي معاونت امورمطبوعاتي وتبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام كرد: در يازدهمين جلسه از دهمين دوره هيات نظارت بر مطبوعات كه بعد ازظهر روز چهارشنبه مورخ 5/12/83 در دفتر وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزار شد با يك دو هفته نامه و 6 فصلنامه به شرح زير موافقت شد:
دو هفته نامه " صنايع همگن پلاستيك" به صاحب امتيازي انجمن همگن پلاستيك و مدير مسوولي حسين اسدي
فصلنامه " شكوفه ها و ساكورا" به صاحب امتيازي  اسماعيل رحيميان و مدير مسوولي  نغمه رحماني
فصلنامه " زارچ" به صاحب امتيازي و مديري مسوولي  محمد جواد وكيلي زارچ
فصلنامه " صنايع خانگي " به صاحب امتيازي و مدير مسوولي فريبرز شيري قادر
فصلنامه " خوانش"  با صاحب امتيازي و مدير مسوولي بهناز صالحي ابوتربي
فصلنامه "خوشه پروين" به صاحب امتيازي و مدير مسوولي  پروين حسن خاني
فصلنامه " تيراندازي " به صاحب امتيازي سازمان تربيت بدني - فدراسيون تيراندازي جمهوري اسلامي و مدير مسوولي  اسدالله حيدري .

کد مطلب 161343

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