یاد وخاطره شهدای فصل بهار مریوان گرامی داشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر یکشنبه و با حضور جمعی از مدیران و مسئولان شهرستان مریوان، یاد و خاطره شهدای این شهرستان گرامی داشته شد و در آن از شماری از خانواده های معظم شهدا و ایثارگران مریوانی تجلیل و تقدیر شد.

فرماندار مریوان در ابتدای این مراسم شهدا و ایثارگران را نماد اقتدار، عزت و سربلندی ایران اسلامی خواند و گفت: یادواره شهدا یادواره رشادت، ایثارگری، گذشت و فداکاری های شهیدان انقلاب و هشت سال دفاع مقدس است و همه ما مدیون این دلاوری ها و قهرمانی ها بوده و هستیم.

رشیدی پور افزود: بر پایی اینگونه آیین ها علاوه بر زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا، باعث ترویج آرمان های آنان در بین نسل جوان است و به همین دلیل باید با همکاری و تعامل دستگاه های مسئول شاهد برگزاری برنامه های این چنین در سطح شهرستان مریوان باشیم.

فرماندار مریوان در ادامه با اشاره به عملیات بیت المقدس و فتح خرمشهر گفت: این حماسه تاریخی و ماندگار نقطه عطفی در دوران هشت سال جنگ تحمیلی دنیای استکبار با انقلاب نوپای ایران اسلامی بود که رزمندگان اسلام توانستند دشمن بعثی را شکست داده و معادله جنگ را به نفع ایران تغییر و بستر های لازم را برای پیروزی های بعدی فراهم کنند.

وی افزود: تقدیم بیش از دو هزار 500 شهید، جانباز و آزاده اسناد گویایی از وفاداری مردم شهرستان مریوان به انقلاب و آرمان های امام (ره)و شهدای والا مقام است.

در پایان مراسم فرماندار، مسئولان شهر مریوان همراه با خانواده های شهدا و ایثار گر به گلزار شهدا رفته و مزار شهیدان را غبار روبی کردند.