پیمان اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه ملیپوشان والیبال نباید هیچ تیمی را در مسابقات انتخابی المپیک دست کم بگیرند، اظهارداشت: برای المپیکی شدن همه بازیها مهم است چون رقابتها به صورت دورهای برگزار میشود و هر برد و باختی میتواند روی نتیجه نهایی مسابقات برای تعیین تیمهای المپیکی تاثیرگذار باشد.
وی تصریح کرد: بنابراین بازیکنان باید مقابل همه حریفان با قدرت کامل و مصمم بازی کنند. البته نباید استرس نتیجه داشته باشند. در این صورت میتوانند با آرامش بازی کنند و تواناییهای خود را نمایش دهند. در این صورت است که نتیجه دلخواه هم رقم میخورد.
سرمربی تیم والیبال پیکان به تدارکات تیم ملی در راه آمادهسازی برای حضور در مسابقات انتخابی المپیک اشاره کرد و یادآور شد: در مجموع تیم شرایط خوبی دارد چون امکانات کاملی در اختیار این تیم گذاشته شد. بازیکنان اردوهای پرباری را پشت سر گذاشتند. همه جوره به تیم ملی و اعضای این تیم سرویسهای لازم برای آمادهسازی داده شد.
اکبری خاطرنشان کرد: شرایط آمادهسازی تیم ملی والیبال جامع و کامل بود چون هیچ چیزی کم گذاشته نشد. فدراسیون زحمت کافی را کشید امیدواریم ملیپوشان هم پاسخ خوبی برای این زحمات داشته باشند. آنها باید قدر این موقعیت و تدارکات کاملی که داشتند را بدانند.
کاپیتان پیشین تیم ملی والیبال در مورد دیگر تیمهای شرکت کننده در مسابقات انتخابی المپیک گفت: در میان تیمهای آسیایی ژاپن و کرهجنوبی شرایط خیلی خوبی دارند با این حال شکست ناپذیر نیستند البته اگر بازیکنان ایران از توانایی کامل خود استفاده کنند. اگر ایران در مسابقات جام جهانی مغلوب چین شد به این دلیل بود که در حد خود ظاهرنشد در حالیکه پیش از آن تیمهای بزرگ اروپایی را شکست داده بود.
وی تصریح کرد: تیم ملی والیبال خیلی راحت توانایی شکست تیمهای اروپایی را هم دارد. در میان سه تیم اروپایی مهمترین حریف ما صربستان است که همین دو سه هفته پیش در قالب دیدارهای تدارکاتی مقابل ایران شکست خورد. خوب میشود اگر بازیکنان ایران در این رقابتها هم مانند دیدارهای تدارکاتی مصمم بازی کنند.
مربی والیبال ایران در پایان گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: هزینهها و تدارکاتی که برای تیم ملی شد کافی بود و هر آنچه که باید در اختیار این تیم گذاشته میشد، گذاشته شد. هر چه بود تمام شده است. حالا نوبت بازیکنان است تا تلاش کنند و نتیجه اردوها و تمرینات خود را بگیرند. حضور در المپیک دور از دسترس نیست حالا به عنوان قهرمان یا بهترین تیم آسیایی.
به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات والیبال انتخابی المپیک طی روزهای 12 تا 21 خردادماه در توکیو ژاپن برگزار میشود. قهرمان و بهترین تیم آسیایی این رقابتها سهمیه حضور در بازیهای المپیک لندن را کسب میکند.
