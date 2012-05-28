پیمان اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه ملی‎پوشان والیبال نباید هیچ تیمی را در مسابقات انتخابی المپیک دست کم بگیرند، اظهارداشت: برای المپیکی شدن همه بازی‎ها مهم است چون رقابت‎ها به صورت دوره‎ای برگزار می‎شود و هر برد و باختی می‎تواند روی نتیجه نهایی مسابقات برای تعیین تیم‎های المپیکی تاثیرگذار باشد.

وی تصریح کرد: بنابراین بازیکنان باید مقابل همه حریفان با قدرت کامل و مصمم بازی کنند. البته نباید استرس نتیجه داشته باشند. در این صورت می‎توانند با آرامش بازی کنند و توانایی‎های خود را نمایش دهند. در این صورت است که نتیجه دلخواه هم رقم می‎خورد.

سرمربی تیم والیبال پیکان به تدارکات تیم ملی در راه آماده‎سازی برای حضور در مسابقات انتخابی المپیک اشاره کرد و یادآور شد: در مجموع تیم شرایط خوبی دارد چون امکانات کاملی در اختیار این تیم گذاشته شد. بازیکنان اردوهای پرباری را پشت سر گذاشتند. همه جوره به تیم ملی و اعضای این تیم سرویس‎های لازم برای آماده‎سازی داده شد.

اکبری خاطرنشان کرد: شرایط آماده‎سازی تیم ملی والیبال جامع و کامل بود چون هیچ چیزی کم گذاشته نشد. فدراسیون زحمت کافی را کشید امیدواریم ملی‎پوشان هم پاسخ خوبی برای این زحمات داشته باشند. آنها باید قدر این موقعیت و تدارکات کاملی که داشتند را بدانند.

کاپیتان پیشین تیم ملی والیبال در مورد دیگر تیم‎های شرکت کننده در مسابقات انتخابی المپیک گفت: در میان تیم‎های آسیایی ژاپن و کره‎جنوبی شرایط خیلی خوبی دارند با این حال شکست ناپذیر نیستند البته اگر بازیکنان ایران از توانایی کامل خود استفاده کنند. اگر ایران در مسابقات جام جهانی مغلوب چین شد به این دلیل بود که در حد خود ظاهرنشد در حالیکه پیش از آن تیم‌های بزرگ اروپایی را شکست داده بود.

وی تصریح کرد: تیم ملی والیبال خیلی راحت توانایی شکست تیم‌های اروپایی را هم دارد. در میان سه تیم اروپایی مهمترین حریف ما صربستان است که همین دو سه هفته پیش در قالب دیدارهای تدارکاتی مقابل ایران شکست خورد. خوب می‎شود اگر بازیکنان ایران در این رقابت‎ها هم مانند دیدارهای تدارکاتی مصمم بازی کنند.

مربی والیبال ایران در پایان گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: هزینه‎ها و تدارکاتی که برای تیم ملی شد کافی بود و هر آنچه که باید در اختیار این تیم گذاشته می‎شد، گذاشته شد. هر چه بود تمام شده است. حالا نوبت بازیکنان است تا تلاش کنند و نتیجه اردوها و تمرینات خود را بگیرند. حضور در المپیک دور از دسترس نیست حالا به عنوان قهرمان یا بهترین تیم آسیایی.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات والیبال انتخابی المپیک طی روزهای 12 تا 21 خردادماه در توکیو ژاپن برگزار می‎شود. قهرمان و بهترین تیم آسیایی این رقابت‎ها سهمیه حضور در بازی‎های المپیک لندن را کسب می‎کند.