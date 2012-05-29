محمد ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر به نتایج مثبت اعزام زودهنگام تیم ملی والیبال به محل برگزاری مسابقات انتخابی المپیک در توکیو ژاپن اشاره کرد و اظهارداشت: ژاپن حدود پنج ساعت با ایران اختلاف ساعت دارد. به ازای هر یک ساعت اختلاف زمان هم یک روز لازم است تا بازیکنان بتوانند خود را با شرایط جدیدی که در آن قرار گرفتهاند، تطبیق بدهند.
وی ادامه داد: با این شرایط تیم ملی زمان خوبی به ژاپن اعزام شد چون بازیکنان فرصت کافی را دراختیار دارند برای اینکه خود را با شرایط آب و هوایی ژاپن تطبیق بدهند. بنابراین از این جهت تیم ملی هیچ مشکلی نخواهد داشت و با توجه به تدارکات کاملی هم که داشت و دیدارهای تدارکاتی که برگزار کرد میتواند با شرایطی ایدهآل دیدارهای خود را آغاز کند.
مربی والیبال ایران با اشاره به اینکه کرهجنوبی نخستین حریف تیم ملی والیبال در رقابتهای انتخابی المپیک است، خاطرنشان کرد: "پارک کی وون" سرمربی تیم ملی والیبال کرهجنوبی است که سالها دروالیبال ایران کار کرده است و شناخت نسبی هم از بازیکنان ایران و چگونگی عملکرد آنها دارد. پارک سبک بازیکنان ایران را به خوبی میشناسد. این مسئله شرایط را برای اجرای برنامههای مورد نظر کرهایها در مصاف با ایران هموارتر میکند. بنابراین دیدار اول برای ایران حساسیت خاصی دارد.
ترکاشوند تصریح کرد: دیدار با کرهجنوبی به نوعی سرنوشت تیم ملی والیبال ایران را تعیین میکند. اگر بازیکنان از این دیدار نتیجه دلخواه را بگیرند میتوانند به راحتی دیدارهایشان را دنبال کنند در غیر اینصورت کارشان برای دیدار دوم مقابل چین و حتی دیدارهای دیگر سخت میشود. چون خیلی از بازیکنان جوان هستند و بازگرداندن روحیه آنها سخت است. اگرچه ولاسکو در روحیه دادن به شاگردانش تبحر خاصی دارد. در هر صورت اگر فشار این بازی برداشته شود تیم ملی میتواند تواناییهای خود را نشان دهد.
وی با تاکید براینکه تیمهای اروپایی شرکت کننده در مسابقات انتخابی المپیک خوب هستند، یادآور شد: البته آنها اسم خیلی بزرگی ندارند و بازیکنان ما توانایی غالب شدن بر آنها را دارند. درست است که صربستان قهرمان اروپاست اما این تیم همین دو سه هفته پیش مغلوب تیم ملی ایران شد.
بازیکن پیشین تیم ملی والیبال ایران با بیان اینکه کرهجنوبی، ژاپن و چین مهمترین حریفان آسیایی ایران هستند، تاکید کرد: باید همه تیمهای آسیایی را شکست دهیم چون از بین آسیاییها بهترین تیم المپیکی میشود. در نتایج هم بازیکنان باید با توجه به تقسیم امتیازها میان تیمها برنده و بازنده حساب شده پیش بروند. بازیکنان باید بردهای خود را با نتایج 3 بر صفر و 3 بر یک به دست بیاورند و به هنگام متحمل شدن شکست هم حداقل به نتیجه 3 بر 2 راضی شوند.
ترکاشوند که خود تجربه شرکت در رقابتهای انتخابی المپیک را دارد، در پایان گفت: در کل بازیکنان باید از نظر روحی و روانی خود را کنترل کنند و با کسب سهمیه المپیک دل همه مردم ایران به خصوص والیبالیها را شاد کنند. المپیک آرزوی والیبال ایران است.
به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات والیبال انتخابی المپیک طی روزهای 12 تا 21 خردادماه درتوکیو ژاپن برگزار میشود. قهرمان و بهترین تیم آسیایی این رقابتها سهمیه حضور در بازیهای المپیک لندن را کسب میکنند.
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