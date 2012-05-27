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۷ خرداد ۱۳۹۱، ۲۰:۱۰

ملا عبدالله غفوری:

مصوبات شورای فرهنگ عمومی روانسر به مرحله اجرا درآمده است

مصوبات شورای فرهنگ عمومی روانسر به مرحله اجرا درآمده است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: امام جمعه روانسر گفت: تمامی مصوبات شورای فرهنگ عمومی این شهرستان در سال گذشته اجرایی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ملاعبدالله غفوری در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان روانسر که صبح یکشنبه در این شهرستان برگزار شد،  گفت: سال گذشته 5 نشست شورای فرهنگی عمومی در روانسر تشکیل شد که تمامی 13 مصوبه آن اجرایی شد و آموزش و پرورش این شهرستان بیشترین سهم را در اجرایی‌کردن این مصوبات داشته است.

وی افزود: با توجه به ظرفیت‌ها و استعدادهایی که در شهرستان روانسر وجود دارد، این شهرستان باید به عنوان الگو در تحقق شعار سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مطرح شود.

امام جمعه روانسر با اشاره به اینکه اصلی‌ترین راه مبارزه با شبیخون فرهنگی احیای سنت‌های حیات‌بخش اسلامی است، تصریح کرد: نظام ما متکی بر فرهنگ دینی بوده و اصل انقلاب و حرکت همه انبیا و اولیا اصلاح امور فرهنگی در جامعه بوده است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی روانسر از وجود وحدت کامل در بین مردم این شهرستان خبر داد و افزود: آنچه که می‌تواند به تعمیق وحدت و دوری از اختلافات کمک کند، حرکت بر مدار قانون ورعایت موازین قانونی است و مسئولان برای استحکام و پایداری این وحدت و همدلی باید بیشتر تلاش کنند.

فرماندار روانسر نیز در این نشست با بیان اینکه کار فرهنگ‌سازی استفاده از کالاها و محصولات تولیدی داخل کشور در این شهرستان آغاز شده است، گفت: در کنار پشتیبانی از تولید و طرح‌های تولیدی، دستگاه‌های اجرایی شهرستان ملزم شده‌اند که از کالاها و محصولات تولیدی داخل کشور استفاده کنند.

جلال صفری با اشاره به نقش فعالیت‌های فرهنگی در جلوگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی افزود: فرهنگ و هنر متعالی باید در خدمت اسلام باشد و ترویج شعائر دین در جامعه بهترین راهکار برای ارتقای فرهنگ عمومی جامعه است.

وی وجه تمایز ایران اسلامی را در بعد فرهنگی آن دانست و اظهار کرد: احیای فرهنگ عمومی یکی از مباحث مهمی است که می‌بایست به طور جدی از سوی شورای فرهنگ عمومی مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.

کد مطلب 1613483

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