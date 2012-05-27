گازرسانی به مناطق کوهستانی شرق گلستان پیگیری می شود

مینودشت - خبرگزاری مهر: نماینده مردم مینودشت، کلاله، گالیکش و مراوه تپه در مجلس، گازرسانی به مناطق سردسیر و کوهستانی را از مهمترین اولویت کاری در حوزه انتخابیه برشمرد.