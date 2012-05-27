گازرسانی به مناطق کوهستانی شرق گلستان پیگیری می شود

عبدالکریم رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گازرسانی به روستاهای فاقد گاز و مناطق کوهستانی نیز در دستور کار است.
وی اظهار داشت: همچنین باید پیگیری کنبم تا میزان بیکاری در منطقه کاهش یابد و از طرق مختلف بویژه در مجلی این مسئله پیگیری می شود.
وی عنوان کرد: مسئله بعدی انرژی است که این موضوع نیز در دست پیگیر یو توجه است.
رجبی به مهترین درخواستهای مردم حوزه انتخابیه اشاره کرد و گفت: بیشترین درخواستهای مردم در مراجعات حضوری بحث وام و اشتغال بوده است.
شهرستانهای مینودشت، مراوه تپه، گالیکش و کلاله در شرق گلستان واقع شده است.
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