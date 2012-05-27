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۷ خرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۲۶

رجبی در گفتگو با مهر:

گازرسانی به مناطق کوهستانی شرق گلستان پیگیری می شود

گازرسانی به مناطق کوهستانی شرق گلستان پیگیری می شود

مینودشت - خبرگزاری مهر: نماینده مردم مینودشت، کلاله، گالیکش و مراوه تپه در مجلس، گازرسانی به مناطق سردسیر و کوهستانی را از مهمترین اولویت کاری در حوزه انتخابیه برشمرد.

عبدالکریم رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گازرسانی به روستاهای فاقد گاز و مناطق کوهستانی نیز در دستور کار است.

وی اظهار داشت: همچنین باید پیگیری کنبم تا میزان بیکاری در منطقه کاهش یابد و از طرق مختلف بویژه در مجلی این مسئله پیگیری می شود.

وی عنوان کرد: مسئله بعدی انرژی است که این موضوع نیز در دست پیگیر یو توجه است.

رجبی به مهترین درخواستهای مردم حوزه انتخابیه اشاره کرد و گفت: بیشترین درخواستهای مردم در مراجعات حضوری بحث وام و اشتغال بوده است.

شهرستانهای مینودشت، مراوه تپه، گالیکش و کلاله در شرق گلستان واقع شده است.
 

کد مطلب 1613487

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