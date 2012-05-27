فرمانداری آرادان تجهیز می شود/ تصویب 29 طرح جدید توسعه کشاورزی

اصغر شهباز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه جذب 9 نفر پرسنل برای فرمانداری شهرستان آرادان در سالجاری در نظر گرفته شده است گفت: فرمانداری آرادان با 10 میلیارد ریال اعتبار تجهیز می شود.

اسکان 13 اداره در مجتمع اداری آرادان

وی تصریح کرد: طبق قانون در شهرستان های زیر 70 هزار نفر جمعیت بایستی 13 اداره از جمله دارایی، راه و شهرسازی، صنعت، فرهنگ و ارشاد، اوقاف و امور خیریه، ورزش و امور جوانان، ثبت احوال و ثبت اسناد و املاک در مجتمع اداری اسکان یابند و الباقی نیز در غیر مجتمع اسکان خواهند یافت.

شهرستان آرادان نیازمند توجه ویژه مدیران استانی

مقام عالی دولت در شهرستان آرادان به وجود 20 هزار هکتار زمین کشاورزی و بناهای متعدد تاریخی در این شهرستان اشاره و تصریح کرد: شهرستان آرادان با وسعت 4300 کیلومتر مربع وسعت، نیازمند توجه ویژه مدیران استانی است.

شهباز همچنین از پیشرفت 85 درصدی شهرک صنعتی آرادان خبر داد و گفت: شهرک صنعتی آرادان از مصوبات سفر هیئت دولت به استان سمنان می باشد که طی دو ماه آینده راه اندازی خواهد شد.

وی اظهار داشت: واحدهای صنعتی می توانند با استقرار در این شهرک صنعتی از مزایای آن از جمله معافیت های مالیاتی و سایر تسهیلات درنظر گرفته شده از سوی دولت بهره مند شوند.

تصویب 29 طرح توسعه کشاورزی در شهرستان آرادان

فرماندار شهرستان آرادان با اشاره به اینکه 29 طرح جدید برای توسعه کشاورزی این شهرستان تصویب شد، خاطرنشان کرد: این طرح ها 17 میلیارد ریال تسهیلات می خواهد.

وی گفت: این طرح ها در زمینه هایی از جمله باغداری، دامداری، پرورش شتر مرغ، مرغ گوشتی و تخم گذار و کشاورزی می باشد.

حل مشکل اشتغال با توسعه بخش کشاورزی

شهباز با بیان اینکه با توسعه فعالیت های کشاورزی هم تولید افزایش پیدا کرده و هم مشکل اشتغال حل می شود افزود: باید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعد از تایید نهایی این طرح ها نسبت به معرفی این افراد برای اخذ تسهیلات سریع تر اقدام نمایند.

وی تصریح کرد: بایستی در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، موانع افزایش تولید را در شهرستان آرادان رفع نماییم.