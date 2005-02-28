به گزارش خبرگزاري"مهر"، در اين نشست كه مديران عامل شركت هاي بيمه دولتي و غير دولتي و نيز بيمه هاي فعال در مناطق آزاد به عنوان اعضاي شوراي عمومي سنديكاي بيمه گران حضور داشتند، اعضاي هيات رييسه سنديكاي بيمه گران انتخاب شدند.

برپايه اين گزارش، سيد محمد آسوده مديرعامل شركت بيمه ايران، عبدالمحمود ضرابي مديرعامل شركت بيمه كارآفرين و علي ضيايي مديرعامل شركت بيمه سامان به ترتيب به عنوان رييس، نايب رييس و نماينده سنديكا در شوراي عالي بيمه انتخاب شدند.

براساس اين گزارش، سنديكاي بيمه گران ايران، بر پايه ماده 75 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري تاسيس شده و پس از 25 سال توقف، اكنون فعاليت خود را از سر گرفته است.

سنديكاي بيمه گران ايران موسسه اي صنفي و غير انتفاعي است كه براي همكاري بين اعضا و حفظ و تقويت بازار بيمه كشور به مدت نامحدود تاسيس مي شود.

موسسات بيمه بازرگاني كه در ايران فعاليت مي كنند عضو اين سنديكا شناخته مي شوند.