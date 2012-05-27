به گزارش خبرگزاری مهر، یک دستگاه پژو سواری 405 با پنج سرنشین ظهر امروز در جاده قزوین به رشت واژگون شد.



این خودرو پس از برخورد با گاردریل وسط آزاد راه قزوین به رشت واژگون شد و آتش گرفت.



در این سانحه راننده خودرو و یکی از سرنشینان آن کشته و بقیه مجروح شدند.



به گفته یکی از سرنشینان خودرو ناتوانی راننده در کنترل خودرو به دلیل روشن کردن سیگار بوده است.





