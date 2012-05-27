رزمایش آمریکا و متحدانش در اردن پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه القدس العربی، رزمایش شیر آماده در غرب اردن که با مشارکت برخی کشورهای عربی و تحت فرماندهی آمریکا برگزار شده بود، سه روز پیش از موعد مقرر پایان یافت.

در آخرین روز رزمایش عملیات گروگانگیری فرضی در داخل هوایپما و ساختمانهای مسکونی و آزاد سازی و انتقال آنها به منطقه ای امن انجام شد.

شایان ذکر است کشورهای عربی شرکت کننده در این رزمایش که از هفتم ماه مه جاری آغاز شده بود عبارتند ازعربستان، بحرین، مصر، عراق، لبنان، قطر، امارات و کویت و کشورهای غیر عرب فرانسه، انگلیس، ایتالیا، اسپانیا و پاکستان هستند. در این رزمایش 21 هزار نظامی شامل 6500 نظامی آمریکایی،3500 اردنی و800 اردنی مشارکت داشتند. البته خبرهایی مبنی بر مشارکت رژیم صهیونیستی دراین رزمایش منتشر شده بود.