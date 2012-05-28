علیرضا برخورداری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با اینکه کاراته در بین رشته های ورزشی المپیکی نیست و کمتر روی این رشته ورزشی حساسیت و حواشی المپیک وجود دارد، اما ملی پوشان این رشته در سال جاری در میادین و رقابت های بسیار مهمی شرکت خواهند کرد.



وی افزود: تا این لحظه هفت تیم ملی کاراته کشورمان قرار است در مسابقات برون مرزی شرکت کنند که در حال حاضر تمامی این تیم با حضور کاراته کاهای مورد نظر و با کادر فنی مشخص خود در تمرینات و برنامه های متنوع آماده سازی به سر می برند.



جام بین المللی اندونزی و مسابقات آسیایی ازبکستان در انتظار ملی پوشان



دبیر هیئت کاراته قم ابراز کرد: از این تعداد تیم که قرار است به رقابت های مختلف خارج از کشور بروند، چهار تیم ملی نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان به رقابت های قهرمانی آسیا که تیرماه در کشور ازبکستان برگزار می شود، اعزام خواهند شد.



وی ادامه داد: همچنین تیم ملی کاراته دانشجویان کشورمان بعد از برگزاری رقابت های انتخابی، ترکیب نهایی خود را شناخته است و هم اکنون در اردوی آماده سازی به سر می برد تا با تمام توان به رقابت های قهرمانی جهان برود.



برخورداری اضافه کرد: این در حالی است که همزمان با آمادگی سازی این تیم ها، یک تیم دیگر نیز برای اعزام به رقابت های کاراته قهرمانی غرب آسیا آماده می شود، مسابقاتی که قرار است به میزبانی کشور عربستان برگزار شود.



برگزاری رقابت‌های جهانی فرانسه در نیمه دوم سال 91



وی تصریح کرد: در نهایت اینکه تیم ملی کاراته رده سنی بزرگسالان کشورمان باید در نیمه دوم سال جاری در مسابقات کاراته قهرمانی جهان شرکت کند در حالی که این رقابت ها با شرکت برترین های کاراته جهان در کشور فرانسه به انجام خواهد رسید.



دبیر هیئت کاراته قم در ادامه با اشاره به برگزاری دور جدید تمرینات، اردوها و برنامه های آماده سازی تیم ملی کاراته رده سنی بزرگسالان کشورمان در شهر مقدس قم، یاد آور شد: با توجه به نظر مثبت فدراسیون کاراته و کادر فنی تیم ملی نسبت به میزبانی قم، انشاءالله در روزهای هفتم تا دوازدهم خرداد ماه میزبانی یکی از مهمترین مراحل آماده سازی تیم ملی خواهیم بود.



وی تاکید کرد: مرحله جدید اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته در حالی در قم برگزار می شود که قرار است در آخرین روز این اردو یعنی دوازدهم خرداد ماه با هماهنگی بین کادر فنی تیم های ملی اعزامی به قهرمانی آسیا، دانشجویان جهان و غرب آسیا، رقابتی سه جانبه در قم برگزار شود.



برخورداری بیان داشت: در این رقابت ترکیب نهایی تیم ملی کاراته رده سنی بزرگسالان کشورمان برای اعزام به رقابت های کاراته قهرمانی آسیا در تاشکند ازبکستان مشخص می شود، ضمن اینکه قرار است این تیم پیش از رقابت های آسیایی به جام بین المللی اندونزی نیز اعزام شود.

