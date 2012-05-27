دبیران و ناظران هیأت رئیسه مجلس نهم انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه عصر امروز فراکسیون اصولگرایان مجلس که با محوریت بحث تعیین هیئت رئیسه مجلس نهم برگزار شد دهقان، صادقی، فرهنگی، قاضی زاده، سودانی و حسینی به عنوان دبیران هیئت رئیسه مجلس نهم انتخاب شدند.

همچنین نوباوه، بذرپاش و جوکار به عنوان ناظران هیئت رئیسه تعیین شدند.

به گزارش مهر، قرار است در جلسه روز دوشنبه مجلس که هیئت رئیسه موقت تعیین می شود از میان اعضای فراکسیون اصولگرایان فقط کسانی که در جلسه امروز به عنوان اعضای هیئت رئیسه مجلس نهم تعیین شده اند کاندیدا شوند.

در این جلسه اعضای فراکسیون غلامعلی حداد عادل را با 132 رای به عنوان رئیس و محمد حسن ابوترابی فرد و احمد سالک را به ترتیب با 61 رای و 59 رای به عنوان نواب رئیس انتخاب کردند.

بنابراین در جلسه فردای مجلس کاندیداهای هیئت رئیسه مجلس نهم از سوی فراکسیون اصولگرایان همین تعداد هستند که در جلسه امروز اعضای فراکسیون به آنها رای دادند.