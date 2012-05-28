دومین جشنواره ادبی "انتظار" در یاسوج برگزار می شود

رضا پارسیان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این جشنواره با حضور استانهای چهارمحال و بختیاری، اصفهان، فارس، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود.

رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: جشنواره ادبی انتظار در بخشهای شعر، داستان و فیلمنامه و با موضوع انتظار فرج برگزار می شود.

پارسیان نژاد اظهار داشت: فراخوان این جشنواره ادبی به زودی منتشر می شود و علاقمندان می توانند آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

وی عنوان کرد: مراسم اختتامیه این جشنواره اواخر تیرماه جاری در یاسوج برگزار می شود و برگزیدگان در بخشهای مختلف مورد تجلیل قرار می گیرند.

رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد هدف از برگزاری این جشنواره را ترویج و تبیین فرهنگ انتظار عنوان کرد و گفت: بیان باورهای دینی با زبان هنر از تاثیرگذاری بیشتری برخوردار است.

وی یادآور شد: تلاش می شود این جشنواره در سالهای آینده به صورت ملی برگزار شود.