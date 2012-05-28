بسته علمی و کارشناسی برای حمایت از واحدهای تولیدی لرستان تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله دهمرده شامگاه یکشنبه در جلسه شورای اداری استان لرستان با تاکید بر شناسایی ظرفیتها و توانمندیهای استان اظهار داشت: به واقع استان لرستان دارای ظرفیتها و پتانسیل های فراوان بالفعلی است که باید زمینه شکوفایی آنها فراهم شود.

وی با اشاره به نامگذاری سالجاری با عنوان سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" عنوان کرد: در این راستا برای حمایت از تولیدات استان برنامه ریزی خاصی در نظر گرفته شده است.

استاندار لرستان با بیان اینکه برای رشد و توسعه صنایع در لرستان یک بسته علمی و کارشناسی تعریف شده است، بیان داشت: همچنین بازدید از صنایع، تقدیر از واحدهای تولیدی نمونه در استان و ... از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده برای حمایت از صنایع و تولیدات استان است.

دهمرده با تاکید بر شناسایی ظرفیتها و پتانسیل های لرستان در حوزه های مختلف یادآور شد: این امر به طور حتم زمینه رشد و تعالی این استان را در حوزه های مختلف فراهم می آورد.

وی با اشاره به برگزاری جلسات و کارگروههای مختلف با صاحبان صنایع در استان گفت: این جلسات با حضور مدیران دستگاههای اجرایی و بانکها برای برطرف شدن موانع موجود بر سر راه صنعت استان برگزار می شود.

استاندار لرستان با تاکید بر انجام کارهای علمی و کارشناسی در این زمینه ادامه داد: باید مطالب علمی، کارشناسی و دانایی محوری را برای رشد و توسعه استان در دستور کار قرار دهیم.

دهمرده با تاکید بر اینکه رمز موفقیت ما در استان توجه به کارهای علمی و کارشناسی است، عنوان کرد: یکی از برجستگی های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعتقاد به کارهای علمی و کارشناسی است.

وی تصریح کرد: این امر نیز در استان لرستان باید استمرار داشته و مدنظر مدیران دستگاههای اجرایی و همچنین بخش خصوصی قرار گیرد.