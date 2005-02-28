صدري ها خواستار پاكسازي عراق از" اسرائيلي ها" شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الحيات دفتر شهيد صدر در ناصريه بازداشت اعراب ساكن اين منطقه را از سوي مقامات امنيتي دولت موقت عراق مورد انتقاد قرار داد.



شيخ نعيم حسيناوي سخنگوي اين دفتر از دولت موقت عراق خواست اقدامات و عملياتي براي پاكسازي عراق از وجود اسرائيلي ها انجام دهد .



وي با بيان اينكه عراق كشور اعراب و مسلمانان است ،مخالفت دفتر شهيد صدر را با چنين اقداماتي بر ضد اعراب كه به گفته وي چه بسا باعث تخليه عراق از اعراب شود، اعلام كرد.



حسيناوي گفت : اين حق اعراب است كه از خيرات عراق بهره مند شوند و آنها نسبت به صدها هزار نفري كه با قدرت آتش و آهن و تانك وارد كشور شده اند مستحق ترند .



وي رفتارهاي غير قانوني و تخلفات برخي از اعراب مقيم عراق را كم اهميت خواند و گفت : افكار وانديشه هاي آنها به دور از خشونت و تروريسم است .



وي به پيامدهاي ناگوار توطئه يهوديان براي سلطه جويي بر عراق و سلطه بر مقدرات و سرنوشت مردم آن هشدار داد و از دولت خواست سياست متعادلي در امور داخلي در پيش گيرد و ميان تروريسم و اسلام و اعراب تفاوت قائل شود.



اين درحالي است كه عدنان الشريفي معاون استاندارناصريه درتماس تلفني با روزنامه الحيات اين نكته را كه عمليات غافلگيركننده نيروهاي امنيتي عراق بر ضد اعراب مقيم عراق بنا به درخواست تظاهركنندگان يا تمايل برخي اشخاص باشد تكذيب كرد و گفت: اين عمليات در چارچوب يك طرح امنيتي انجام مي شود كه شوراي استانداري براي بررسي دقيق اسناد ومدارك اعراب و خارجي هاي مقيم عراق تهيه كرده است .



وي به بازداشت 25 عرب كه اكثر آنها سوداني هستند و واگذاري آنها به اداره تابعيت براي انجام تدابير رسمي درباره آنها اشاره كرد و بعيد نداسنت كه اين افراد به علت تخلف از قوانين مربوط به مدت اقامت اخراج شوند.