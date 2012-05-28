نمایشگاه بین المللی کرمانشاه معطل 4 نفر/ پروژه ای در اغما

به گزارش خبرنگار مهر، در دور اول سفر هیئت دولت به استان کرمانشاه مصوبه ای نهایی شد که طی آن می بایست محل فعلی نمایشگاه های استان در بوستان شاهد توسعه می یافت.

اما در دور دوم سفر رئیس جمهور به استان، بررسی مشکلات ریشه ای محل فعلی نمایشگاه ها که در قلب شهر پرترافیک کرمانشاه قرار دارد، موجب شد مصوبه ای مبنی بر ایجاد نمایشگاه بین المللی استان از محل اعتبارات یارانه صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران، به تصویب برسد.

رشد شاخص های غیر نفتی استان کرمانشاه در چند سال اخیر، محوریت استان از ابعاد مختلف برای سایر استان های غربی کشور، ارتباط با بازار پر رونق عراق و البته نبود نمایشگاهی در شأن و مرتبه غرب ایران و پیگیری مسئولین استانی، همگی باعث شد که در سفرهای هیئت دولت به استان کرمانشاه، تصمیم به احداث نمایشگاه بین المللی در محل جدید گرفته شود.

نمایشگاه در شهری همچون کرمانشاه در واقع ابزار کارآمدی به حساب می آید که برای رونق صادرات به ویژه صادرات غیر نفتی، توسعه فناوری و مبادلات تجاری ضروری است.

شرایطی که می تواند به وسیله برپایی سالانه چندین نمایشگاه با برند بین المللی، رونق چشمگیری پیدا کند.

اگر با تمام ضرورت هایی که گفته شد، وجود مشکلات نمایشگاه فعلی کرمانشاه در بوستان شاهد از جمله قرار گیری در یکی از خیابان های اصلی و پرتردد شهر، هم جواری با پروژه منوریل که باعث کاهش عرض خیابان و به عبارتی مشکل روی مشکل شده است، محدودیت فضای فیزیکی خود نمایشگاه، عدم وجود فضای مناسب پارکینگ و... را اضافه کنید، ضرورت احداث نمایشگاه بین المللی کرمانشاه در مکانی بهتر و با طراحی مدرن، بیش از پیش نمایان می شود.

به هر حال و به رغم مشکلات و ضرورت هایی که گفته شد، با گذشت دوسال از زمان کلنگ زنی پروژه، نمایشگاه بین المللی کرمانشاه در اغما به سر می برد.

اغمایی که کیوان کاشفی، رئیس اتاق بازرگانی وصنایع و معادن، و مجری پروژه نمایشگاه بین المللی کرمانشاه، دلیل آن را اینگونه اعلام می کند: در راستای اجرای این پروژه هم اکنون زمین تأمین شده، مطالعات به طور کامل به انجام رسیده است و فاز اول شامل تسطیح، خیابان کشی و خاکبرداری هم به پایان رسیده ولی به دلیل وجود چهار نفر معارض و شکایات آنها، متوقف شده است.

گفتنی است مجری پروژه نمایشگاه بین المللی کرمانشاه، مسکن و شهرسازی استان را متولی حل این ماجرا می داند.

آنچه که مسلم است کرمانشاه با سابقه چند قرن تجارت و بازرگانی، در چند سال اخیر در حوزه تجارت خارجی نسبتا موفق عمل کرده است و جای خالی این نمایشگاه که اعتبار اولیه آن دو هزار و 500 میلیارد ریال است، در فضای کنونی استان به شدت احساس می شود.

باید دید مشکل پیدا شدن معارض برای زمین نمایشگاه، در نهایت سرنوشت این ضرورت انکارناپذیر را به کجا خواهد کشاند.

مشکلی که می توانست هنگام بررسی های کارشناسی برای شناسایی محل احداث این پروژه، از اساس به وجود نیاید.

به هر حال به نظر می رسد در این شرایط برداشتن مانع از سر راه این پروژه با تمام محاسنی که برای استان در پی دارد، نیازمند همت همه جانبه کلیه مسئولین استان به خصوص سازمان های متولی امر باشد.