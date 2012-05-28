شورای شهر پیشوا مصمم است در امور حاشیه ای وارد نشود

سید مرتضی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شورای شهر هر هفته سه روز جلسه دارد که غیر از جلسات کمیسیونها به صورت هفتگی است؛ در سال 90 نیز تعداد جلسات رسمی به 104 رسید که 229 مصوبه در بر داشت و به شورا ابلاغ شد.

وی بیان داشت: بیشترین مصوبات شورای اسلامی شهر در دوره سوم، عمرانی بود و بهسازی و تعریض بلوارها و خیابانها برای دسترسی آسان شهروندان در دستور کار قرار داشته است.

بودجه های پیشوا بیشتر از بودجه های مصوب شورای شهر است

رئیس شورای اسلامی شهر پیشوا ادامه داد: بودجه های عملیاتی شده برای شهر در طول پنج سال اخیر بیشتر از بودجه های مصوب بوده که پرداخت به موقع عوارض شهرداری توسط مردم به واسطه اعتماد سازی که صورت گرفته، در این امر کمک شایانی کرده است.

وی تصریح کرد: بودجه مصوب شهرداری برای سال 90 مبلغ شش میلیارد و یکصد میلیون تومان بود ولی در پایان سال 90 بودجه 9 میلیارد و 900 میلیون تومانی برآورد شد که جهشی حدود سه میلیارد و 800 میلیون تومان داشت.

طباطبایی افزود: این افزایش بودجه به واسطه اعتماد مردم و رایزنی شورای شهر پیشوا در استانداری، وزارت کشور و سازمان شهرداریهای کشور بود که لزوم پروژه ها برای آنان بازگو شد تا آنها مجاب به کمک بیشتر به شهر و پروژه های آن شوند.

فعالیتهای چشمگیر عمرانی در پیشوا

وی تأکید کرد: فعالیتهای چشمگیر عمرانی در شهر پیشوا انجام شده که بخشی از آنها با مساعدت و همکاری مردم و شهرداری انجام شده، مانند اهدای زمین برای احداث بیمارستان شهید مهتدی، اهدای زمین به بیمارستان تأمین اجتماعی پیشوا و اهدای زمین به دانشگاه پیام نور پیشوا.

رئیس شورای اسلامی شهر پیشوا اضافه کرد: احداث بلوار شهید مهتدی که آزادسازی بخشی از آن انجام شده، بلوار هاشم آباد که یک باند آن زیرسازی آسفالت شده و باند دوم در حال طراحی است، بلوار آستانه که از مقابل دانشگاه آزاد اسلامی به سوی جاده پاچنار و صحن مطهر می آید نیز از پروژه های ویژه شورا و شهرداری در سال 90 بوده است.

وی اظهار داشت: در رابطه با جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت همه معابر شهر نیز اقدام شده و در دو سال گذشته، بیشترین بودجه شهرداری به بلوار شهرک نقش جهان اختصاص داشته است؛ در این شهرک افرادی زندگی می کنند که توان مالی خوبی ندارند ولی باید از امکانات رفاهی اولیه استفاده کنند.

برای آسفالت معابر، ریالی از مردم گرفته نمی شود

طباطبایی تصریح کرد: در دوره سوم شوراها، یادداشتی به شهردار داده شده که برای زیرسازی، آسفالت، لکه گیری و ... کوچه ها و معابر، ریالی از مردم گرفته نشود که این مسئله توسط شهرداری اجرایی شده است.

وی ادامه داد: شورای شهر دوره سوم تلاش بسیاری زیادی برای شهرستان شدن پیشوا داشته است، چرا که پیشوا بسیاری از ملاکهای شهرستان شدن را نداشت؛ به هر حال با نامه ای که از ریاست جمهوری گرفته شد، وزارت کشور ملزم شد که شهرستان شدن پیشوا را مصوب کند.

سه سال متوالی شورای نمونه استان تهران

رئیس شورای اسلامی شهر پیشوا بیان داشت: در عین حالی که سه سال متوالی شورای اسلامی شهر پیشوا به عنوان شورای نمونه استان تهران انتخاب شده، اعتقادمان این است که ما به وظایف خودمان عمل کرده ایم، جلساتمان با نظم و ترتیب و بدون وقفه برگزار شده و مصوباتمان کارشناسی بوده است.

سرانه فضای سبز شهر پیشوا 28 مترمربع است

وی در خصوص سرانه طبیعی شهر پیشوا گفت: سرانه فضای سبز شهر پیشوا 28 مترمربع به ازای هر نفر است که به نسبت شهرهای مجاور، آمار مطلوبی است.

طباطبایی افزود: نهر آبی در سَناردک که سالها خاکی بود، جدول گذاری شد، معابر و کوچه هایش آسفالت شد و دو بوستان محله ای برای آنجا احداث شد؛ اگر این همه کار که برای سَناردک و پاچنار انجام شد، برای کل پیشوا انجام می شد، شهر پیشوا گلستان می شد.

وی تأکید کرد: حد فاصل ایستگاه راه آهن تا سَناردک آسفالت نشده که در حال جدولگذاری است و آسفالت آن به زودی به اتمام می رسد.

اقدامی برای تشکیل شورای شهرستان از سوی فرمانداری صورت نگرفته است

وی در خصوص تشکیل شورای اسلامی شهرستان تازه تأسیس پیشوا که هنوز شکل نگرفته، گفت:شورای شهر و شورای بخش باید نفراتی را برای تشکیل شورای شهرستان معرفی می کردند که این کار انجام شده و به فرمانداری شهرستان پیشوا معرفی شده اند که تا کنون اقدامی در خصوص تشکیل شورای شهرستان از سوی فرمانداری صورت نگرفته است.

طباطبایی در مورد احداث فرهنگسرا در پیشوا توسط بنیاد شهید نیز اظهار داشت: بنیاد شهید اعلام کرد که یک فرهنگسرای تفریحی ورزشی قرار است احداث کند که قراردادی برای واگذاری چهار هکتار زمین در هشتم دی 1388 منعقد شد تا شش ماه طراحی آن انجام شود و طی دو سال نیز احداث شده و به بهره برداری برسد که هنوز هیچ اقدامی انجام نشده است.

وی ادامه داد: هر گاه طرح این فرهنگسرا آورده شود، حتی بیش از چهار هکتار زمین به آنها داده می شود و بحث و جدلی در این خصوص وجود نداشته است.

فرماندار ورامین حتی به دستور استانداری توجهی نمی کند

رئیس شورای اسلامی شهر پیشوا در مورد ایستگاه تاکسیهای پیشوا در ورامین که اوایل سال 90 حتی منجر به استعفای فرماندار پیشوا شد نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: از سال 78 که سال اول شوراها بود، درگیری بر سر ایستگاههای مینی بوس و تاکسیهای خطی پیشوا به ورامین بود و مدت کوتاهی ترمینال در نظر گرفته شد که ترمینال نیز از بین رفت و ایستگاه در خیابان مسجد جامع، خیابان طالقانی و ... بود.

وی ادامه داد: در نهایت، اواخر سال 89 تمام تاکسیها ماندند و تاکسیهای پیشوا را از خیابان طالقانی جمع کردند و به خیابان زواره، جنب سیدفتح الله بردند.

طباطبایی اضافه کرد: خوشبختانه استانداری، نامه ای برای دو فرماندار ورامین و پیشوا ارسال کرد ولی متأسفانه فرماندار ورامین حتی به دستور استانداری توجهی نمی کند.