

به گزارش خبرنگار مهر ، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان در نشستی با عنوان دیپلماسی رسانه ای در بیداری اسلامی که بعدازظهر امروز در دانشکده صدا و سیما برگزار شد در خصوص مذاکرات ایران و 1+5 گفت: بحث هسته ای بهانه فعلی کشورهای غربی برای اعمال فشار بر علیه ایران است.



وی افزود: آنها تحت این بهانه که نگرانند فعالیت های هسته ای ما گرایش نظامی پیدا کند تحریم هایی را اعمال کرده و به شورای امنیت بردند اما واقعیت این است که فعالیت های هسته ای صلح آمیز ما تنها یک بهانه است.



وی با اشاره به اینکه فعالیت های هسته ای در کشور ما چند سالی بیشتر نیست که آغاز شده است خاطرنشان کرد: اما تحریم ها بر علیه ایران 30 سال است که ادامه دارد و این تحریم ها به فعالیت های هسته ای ربطی ندارد.



مهمانپرست با اشاره به اینکه آنها بهتر از همه می دانند که فعالیت های ما جنبه غیر صلح آمیز ندارد خاطرنشان کرد: در گزارش های دبیر کل آژانس نیز در هیچ جایی اشاره نشده که فعالیت نظامی داشته ایم. هر جایی که می خواهند به این موضوع اشاره کنند می گویند نگرانیم که در آینده به این سمت حرکت کنیم و این مسئله نیز مبنای حقوقی ندارد.



وی با بیان این مطلب که مبنای مذاکرات خیلی مهم بود خاطرنشان کرد: آنها همیشه خواسته های نامعقولی را مطرح می کردند و با تعیین شرط متوقف کردن فعالیت ها مذاکره را ناممکن می کردند.



سخنگوی وزارت امورخارجه تصریح کرد: اینکه در استانبول گفته شد فضا مثبت بود به این دلیل که پیش شرط را برداشتند و مبنای ان پی تی برای تعهدات و حقوق ایران مورد توافق قرار گرفت.



مهمانپرست ادامه داد: ما عضو متعهد آژانس هستیم و از اولین کشورهای عضو که ان پی تی را امضا کرده ایم. در ان پی تی سه اصل وجود دارد با عنوان خلع سلاح، عدم اشاعه و حفظ حقوق کشوری که از انرژی صلح آمیز هسته ای برخوردار است. ما به این سه اصل پایبندیم در حالی که آنها خود در هر سه این موارد جزو متخلفین از ان پی تی هستند.



به گفته سخنگوی وزارت امورخارجه سلاح های هسته ای را خود این قدرت ها در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داده اند و در حال حاضر نیز به حقوق هسته ای صلح آمیز ما بر اساس ان پی تی احترام نمی گذارند.



مهمانپرست در مورد غنی سازی 20 درصدی اورانیوم نیز گفت: ما قصد غنی سازی 20 درصدی را نداشتیم و آنها خودشان ما را مجبور به این کار کرده اند . زمانی که بحث رآکتور تحقیقاتی تهران مطرح شد ودر حالی که این رآکتور تنها جنبه تحقیقاتی داشت آنها حاضر به فروش اورانیوم غنی شده 20 درصدی به ما نشدند.



وی خاطرنشان کرد: اگر این کار تحقیقاتی لازم نبود چرا 40 سال پیش آمریکایی ها این رآکتور را در تهران راه اندازی کردند و سوختش را نیز خودشان تامین می کردند. طبق ان پی تی آنها موظف بودند که هر گاه که ما نیاز به سوخت داشتیم بدون شرط سوخت را به ما بفروشند اما این کار را انجام ندادند و گفتند که درمقابل تحویل سوخت 5 درصد ، سوخت 20 درصد را مبادله می کنیم.



سخنگوی وزارت امورخارجه با اشاره به اینکه آنها با این اقدام غنی سازی 5 درصدی ما را پذیرفتند تصریح کرد: تولید اورانیوم 20 درصد برای ما چرخه اقتصادی نداشته است. اینکه ما علاوه بر نیاز خود تولید کنیم هیچ صرفه ای ندارد . ما اکنون به دانش غنی سازی 20 درصدی به صورت کاملا بومی دست پیدا کرده ایم و اجازه نمی دهیم که هیچ کشوری حق ما را پایمال کند. در صورتی که این حق پذیرفته شود در مورد اینکه اورانیوم را از کجا تهیه کنیم بحث خواهیم کرد.



مهمانپرست تصریح کرد: در مذاکرات بغداد نیز اینکه دو طرف به توافق رسیدند که مذاکرات ادامه پیدا کند مثبت است اما اینکه بخواهند تهدیدهایی بوجود آورند بارها دیده اند که به نتیجه نمی رسد. حقوق ما باید به رسمیت شناخته شود و در چارچوب هسته ای بحث کنیم.



وی در پاسخ به سئوالی درباره جزایر سه گانه و حقانیت ایران گفت: ما معتقدیم که همه سیاست هایمان از یک منطق قوی برخوردار است و بر اساس مستندات بین المللی مباحث خود را دنبال می کنیم.



سخنگوی وزارت امورخارجه با اشاره به اینکه جزایر را متعلق به خاک کشورمان می دانیم چرا که مستندات تاریخی در این زمینه وجود دارد بیان کرد: اگر طرفی حرف غیر منطقی زد و مردم ما عصبانی شدند در مقابل فکر نمی کنیم که ما هم باید شبیه آنها رفتار کنیم.



به گفته مهمانپرست دنیای امروز مشکلات جدی تری دارد و مدیریت تبعیض آمیز از مباحث مهمی است که ما بر آن تاکید داریم. این مدیریت از سوی آمریکا و متحدانش صورت می گیرد و به همین دلیل مخاطب اصلی ما از کار عمومی دنیا است و طرحهای نویی را برای اداره جهان داریم و معتقدیم که عدالت باید حاکم شود.



وی در پاسخ به سئوالی درباره روابط ایران با کشورهای همسایه بویژه ترکیه، افغانستان و آذربایجان نیز افزود: توسعه همکاری با کشورهای همسایه جزو مهمترین اصول سیاست خارجی ما است. فتنه هایی در منطقه دنبال می شود که بین کشورهای همسایه اختلاف و درگیری ایجاد کند. ما باید همه خودمان هوشیار باشیم و هم به کشورهای همسایه هشدار بدهیم که هوشیار باشند.



سخنگوی وزارت امورخارجه تصریح کرد: ترکیه یک کشور مهم منطقه است و ما می توانیم به کمک یکدیگر تاثیرات مثبت در تحولات و ثبات و امنیت منطقه داشته باشیم . در خیلی از موضوعات نظرات نزدیک داریم و اختلافات را نیز می توانیم با ادله و بحث برطرف کنیم.



مهمانپرست تاکید کرد : راه ایجاد ثبات و امنیت در منطقه همکاری های منطقه ای و کشورهای منطقه باید به سوی خواسته های مردم خود حرکت کنند.



وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره انتخابات مصر بیان کرد در مصر جریانات اسلامی بیشترین رای را دارند و بالاترین میزان رای مردم نیز به اسلامگراها بوده است.



سخنگوی وزارت امورخارجه بیان کرد: این امر قابل پیش بینی بود که در انتخابات وقتی نمایندگان زیادی از جریان اسلامگرایی کاندید شوند رای در بین آنها تقسیم می شود بعضی از کشورهای دیگر نیز مایل نیستند که جریان اسلامی در مصر رای بیاورد و به همین دلیل تبلیغاتی انجام می دهند.



وی تاکید کرد: به هر حال نکته مهم این است که در صورتی که انتخابات مصر با نظر مردم و سلامت برگزار شود حتما به نظر مردم احترام بگذاریم. طبیعی است که انتظار داشته باشیم همه جریاناتی که به اسلامگراها رای دادند در انتخابات دوم نیز به اسلامگراها رای بدهند و می توان حدس زد که احمد مرسی با رای بالایی در مرحله دوم انتخابات مصر پیروز شود.



مهمانپرست همچنین در پاسخ به سئوالی درباره تصمیم گیری هایی که نماینده شورای عالی امنیت ملی در مذاکرات ایران و 1+5 انجام می دهد بیان کرد: در کشور ما برای تصمیم گیری های کلان تدبیری اندیشیده شده و مجموعه ای به اسم شورای عالی امنیت ملی وجود دارد که در آن همه نهادها و ارگانها حضور دارند و اختلاف سلیقه ها مطرح می شود و تصمیم نهایی به دست رهبری رسیده و با تایید رهبری قابل اجرا خواهد بود.



وی تاکید کرد از این جهت قدرت مذاکره کننده ما در مذاکرات بالاست و به همین دلیل جلیلی می تواند محکم حرف آخر را بزند. طرف مقابل نیز اگر ضعیف است مشکل خودش است.



سخنگوی وزارت امورخارجه تصریح کرد:یکی از نکات حاشیه ای در مذاکرات بغداد این بود که میزان جلسات کشورهای 1+5 با خودشان بیشتر از جلساتی بود که با ما داشتند و انگار مذاکرات بهانه ای بود برای اینکه دور هم جمع شوند و بحث کنند.



مهمانپرست تاکید کرد: خوشبختانه در کشورما این طور نیست و همه بخش های نظام از نظر مذاکره کننده حمایت می کنند و همه تابع نظرات نهایی در چارچوب نظام هستیم.



وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره نقش بیداری های اسلامی در سالهای اخیر در منطقه و چگونگی شکل گیری بیداری اسلامی و نقش انقلاب اسلامی در این بیداری ها توضیح داد.



سخنگوی وزارت امورخارجه به برخی از فتنه های آمریکایی در منطقه اشاره کرد و گفت: بعد از ظهور بیداری اسلامی در منطقه ، سیاست خارجی آمریکا همان سیاست قبلی است و تنها ظاهر حضور آنها در منطقه تغییر کرده در آن زمان می خواستند از طریق دیکتاتورهای دست نشانده خود نفوذ پیدا کنند اما اکنون به دلیل نفرت مردم به این سمت رفته اند که یا بیداری اسلامی را متوقف کرده و یا اینکه آن را به انحراف بکشند.



مهمانپرست با اشاره به اینکه آمریکایی در فتنه 88 نیز تلاش کردند این خط انحرافی را در ایران وارد کنند بیان کرد در سوریه نیز حرکتی که ایجاد شده برای انحراف در بیداری اسلامی منطقه است.



وی گفت: خیلی از کشورهای منطقه به جای آنکه در اقتدار خود تکیه داشته باشند به قدرتها تکیه کرده و خواسته های آنها را پیگیری می کنند.



