مورگان فريمن درشب طلايي اسكار
به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين هنرپيشه 67 ساله پس ازبازيگراني چون " لوييس گاست جونيور"، " دنزل واشنگتن " و" كوبا گودينگ جونيور" چهارمين هنرپيشه سياه پوستي بود كه توانست جايزه بهترين هنرپيشه نقش مكمل مرد را ازآن خود كند.
ايفاي نقش وي درفيلم " بچه ميليون دلاري "اثر" كلينت ايستوود" باعث شد كه اوبررقبايي چون " آلن الدا " براي فيلم "خلبان "،" توماس هادن چرچ "براي فيلم "خيابانهاي يك طرفه "، " جيمي فاكس" براي فيلم " وثيقه "،و" كليواوون " براي فيلم " نزديكتر" پيشي گرفت.
موفقيت وي ياد آوركاميابي چهره هاي سياه پوستي چون " دنزل واشنگتن" و" هال بري" بود كه سه سال پيش جوايزبرترآكادمي را ازآن خود كردند.
وي به هنگام دريافت جايزه اش گفت :" به نظرمي رسد كه هاليوود تصميم دارد تاريخ را تكراركند ."
اين هنرپيشه فيلم " بچه ميليون دلاري " را حاصل يك كاردسته جمعي خواند وازآكادمي وتمامي گروهي كه درساخت اين اثرشركت داشتند ، تشكركرد. اوبا اشاره به آسمان ازخداوند تشكركرد وگفت :" ازتوبسيارسپاسگزارم."
نظر شما