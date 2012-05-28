  1. سیاست
۸ خرداد ۱۳۹۱، ۸:۳۵

توسط سخنگوی وزارت خارجه/

ایران اقدام مشکوک کشتار شماری از مردم سوریه را تقبیح کرد

مهمانپرست در خصوص کشتار شماری از مردم سوریه در منطقه حوله خاطرنشان کرد: ایران ضمن تقبیح این اقدام مشکوک بر ضرورت شناسایی و مجازات عاملان این حادثه تاکید می کند و اطمینان دارد مداخلات خارجی، اقدامات تروریستی و اقدامات مشکوکی که مردم مقاوم سوریه را هدف قرار داده است، محکوم به شکست است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه گفت:کشته شدن شماری از مردم سوریه در منطقه حوله باعث جریحه دار شدن احساسات و وجدان بیدار امت اسلامی شد.

وی افزود: این اقدام که با هدف ایجاد هرج و مرج و بی ثباتی در کشور سوریه انجام شده است، تلاش دارد تا راه را برای رسیدن به راه حل مسالمت آمیز ببندد.

مهمانپرست خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران ضمن تقبیح این اقدام مشکوک بر ضرورت شناسایی و مجازات عاملان این حادثه تاکید می کند و اطمینان دارد مداخلات خارجی، اقدامات تروریستی و اقدامات مشکوکی که مردم مقاوم سوریه را هدف قرار داده است، محکوم به شکست است.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان بر حمایت از مردم فهیم سوریه و طرح اصلاحات رئیس جمهور بشار اسد تاکید و به کسانی که در صدد به شکست کشاندن طرح کوفی عنان نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد هستند، هشدار داد.

